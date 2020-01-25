«الكرملين»: السياسة الروسية بشأن أوكرانيا لم تتغير

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

الكرملين

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت معلومات عن المسار السياسي المتعلق بشأن أوكرانيا، معتبرا أنه لم يتغيرا ويبقى ثابتا. وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن أي حديث حول التغيير في المسار في أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويعكس فقط وجهة النظر الشخصية لأولئك الذين يتحدثون عنه".

كما ذكرت بيسكوف، بأن الرئيس لم يوقع على أي مرسوم بشأن الاستقالة.في وقت سابق، صرح مدير مركز الظروف السياسية ، أليكسي تشيسناكوف، أن سوركوف، ترك منصبه الحكومي بسبب تغيير المسار في الاتجاه الأوكراني.وأقدم نظام الحكم في أوكرانيا على قطع العلاقات مع روسيا في عام 2014، بعد الانقلاب الذي وقع في كييف والذي وصل