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«الكرملين»: السياسة الروسية بشأن أوكرانيا لم تتغير

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
الكرملين
الكرملين
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت معلومات عن المسار السياسي المتعلق بشأن أوكرانيا، معتبرا أنه لم يتغيرا ويبقى ثابتا. وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن أي حديث حول التغيير في المسار في أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويعكس فقط وجهة النظر الشخصية لأولئك الذين يتحدثون عنه".
كما ذكرت بيسكوف، بأن الرئيس لم يوقع على أي مرسوم بشأن الاستقالة.في وقت سابق، صرح مدير مركز الظروف السياسية ، أليكسي تشيسناكوف، أن سوركوف، ترك منصبه الحكومي بسبب تغيير المسار في الاتجاه الأوكراني.وأقدم نظام الحكم في أوكرانيا على قطع العلاقات مع روسيا في عام 2014، بعد الانقلاب الذي وقع في كييف والذي وصل
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رغم انتشار فيروس «كورونا».. الصينيون يحتفلون بعام «الفأر»

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ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة، إلى 21 قتيلا فضلا عن 1030 مصابا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت، نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية "أفاد". وذكرت وكالة أفاد اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت قناة "سي إن إن ترك" انه تم انتشال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلان، أحياء من تحت الانقاض في وسط مدينة ألازيغ والأحياء المحيطة بها.
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زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

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ضحايا الطائرة المنكوبة

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تُطالب إيران بدفع تعويضات

طالبت حكومات الدول التي فقدت عددا من مواطنين منها، في طائرة الركاب الأوكرانية، بأن تقبل طهران تحمل «المسؤولية كاملة»، وأن تدفع تعويضا لعائلات الضحايا، إذ أصدر وزراء خارجية كندا، والمملكة المتحدة، وأفغانستان، والسويد، وأوكرانيا، بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية في ساحة الطرف الأغر. وتوفي جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، عندما تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير الجاري، وفقًا لسكاي نيوز.
روحان

روحاني: سنحاسب المسؤولين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.
تحطم-طائرة (2)

رئيس وزراء أستراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملا مقصودا

قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اليوم الجمعة، إن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران لا يعد عملا مقصودا. ووصف موريسون في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية،حادث الطائرة الأوكرانية بـ"الفظيع"، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم أي دعم ممكن. ودعا موريسون إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث بما في ذلك بذل الجهود من أجل الحصول على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة.
الطائرة المنكوبة

147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.
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