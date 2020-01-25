شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 07 17شبين الكوم 08 17طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 09 18بلطيم 10 17مطروح 09 16السلوم 08 16سيوة 04 18بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 17الإسماعيلية 07 18السويس 08 18العريش 07 15رفح 07 15رأس سدر 10 17نخل 02 15نويبع 10 20طابا 06 17كاترين 00 11الطور

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 17

شبين الكوم 08 17

طنطا 09 16

دمنهور 10 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 09 16

السلوم 08 16

سيوة 04 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 17

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 18

العريش 07 15

رفح 07 15

رأس سدر 10 17

نخل 02 15

نويبع 10 20

طابا 06 17

كاترين 00 11

الطور 10 19

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 06 19

أسيوط 05 17

سوهاج 06 18

قنا 08 19

الأقصر 06 20

أسوان 09 21

أبوسمبل 09 20

الوادي الجديد 07 20

شلاتين 14 22

ابو رماد 14 21

حلايب 16 19

رأس حدربة 15 19



