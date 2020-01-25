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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 07 17شبين الكوم 08 17طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 09 18بلطيم 10 17مطروح 09 16السلوم 08 16سيوة 04 18بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 17الإسماعيلية 07 18السويس 08 18العريش 07 15رفح 07 15رأس سدر 10 17نخل 02 15نويبع 10 20طابا 06 17كاترين 00 11الطور
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

«الإسكان» تُعلن موعد تسليم 456 وحدة بـ«JANNA»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 16/2/2020، فى تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، و288 وحدة سكنية (12 عمارة – أكواد 311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها. وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.
التحنيط والمومياء

خبيرة: تجربة إعادة إنتاج الصوت الحقيقي لمومياء محنطة «ضجة إعلامية»

أكدت خبيرة المومياوات المصرية الدكتورة رانيا أحمد علي, أن التجربة البريطانية التي أجريت مؤخرا, لإعادة إنتاج الصوت الحقيقي لكاهن الفرعوني "نسي آمون" المحنط والمتوفي منذ 3 آلاف عام, والذي توجد المومياء الخاصة به في متحف مدينة ليدز الإنجليزية، ماهي إلا ضجة إعلامية تستهدف الدعاية لزيادة الإقبال على زيارة المتحف. وقالت خبيرة المومياوات، اليوم السبت، إنه لا يمكن أن نعيد إنتاج نبرة صوت, خاصة وأنه لا يوجد لدينا إثبات أو مقياس أو زوايا يتم عليها قياس الصوت في المومياء نتيجة لعملية تحنيطها.
طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
زلزال

هزة أرضية قوتها 6.7 ريختر على بعد 948 كم شمال شرق العريش

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، في الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم الجمعة، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية. وأوضحت الهيئة في بيان أن الهزة شعر بها بعض المواطنين في بعض الأماكن على السواحل المصرية، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او اصابات.
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طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس (3)

ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة علي شمال الب?د حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة لي?، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية، وتؤدى إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر اأحمر وغرب البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

ممطر شمالًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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