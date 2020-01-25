الشطة سلاح عاطل لسرقة «التكاتك» بشوارع العاصمة

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

توك توك

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة، الأمر الذي تحقق أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، قرر أنه حال سيره بالمركبة قيادته، استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.

أضاف السائق -أمام رجال الشرطة- أنه فور وصولهما فوجئ بقيام الراكب بإلقاء مسحوق "الشطة" على وجهه، واستولى منه على المركبة قيادته، ولاذ بالفرار. بالعرض على اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، وجه بسرعة ضبط المتهم وإعادة المركبة المستولى عليها. بتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه



أضاف السائق -أمام رجال الشرطة- أنه فور وصولهما فوجئ بقيام الراكب بإلقاء مسحوق "الشطة" على وجهه، واستولى منه على المركبة قيادته، ولاذ بالفرار.



بالعرض على اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، وجه بسرعة ضبط المتهم وإعادة المركبة المستولى عليها.



بتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف أمكن ضبطه حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق الشطة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والمركبة، واتهمه بسرقته بالإكراه.



