«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٦ م

إنقاذ مُسنة - أرشيفية

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم فتح باب الشقة سكنها، باستخدام معدات الإنقاذ، حيث تبين أن السيدة فى حالة إغماء، ونجحت القوات في إنقاذ السيدة ونقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. أمس الجمعة، تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية