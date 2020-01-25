بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م

ضبط متهمين - أرشيفية

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.

بتكثيف التحريات وتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بإحدى ساحات الانتظار بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ملك (عاطل، له معلومات جنائية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مسجل خطر مقيم بالشرقية، وأمكن ضبطهما. تم بإرشاد أحدهما ضبط مبلغ 38,800 ألف جنيه، طبنجة صوت عيار