شرطة البيئة تتصدى لمصانع بئر السلم بحملة مكبرة

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م

مصنع أعلاف

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها من خلال شن حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط مصنع أعلاف زراعية مرخص بأسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت 363 طن أعلاف زراعية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.

وتم ضبط محلات لبيع اللحوم بالقليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت 92 كيلو جرام لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.فى مجال حماية البيئة والصحة العامة، أمكن ضبط 20 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة



وتم ضبط محلات لبيع اللحوم بالقليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت 92 كيلو جرام لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.



فى مجال حماية البيئة والصحة العامة، أمكن ضبط 20 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



فى مجال المنشآت الصناعية تم ضبط 8 مصانع لإنتاج المواد البلاستيكية بدون ترخيص بأسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت 196طن نفايات "طبية – صلبة – بترولية مختلطة"، و4 مسابك "نحاس – ألومنيوم" بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة لعدم وجود سجل الحالة البيئية.



