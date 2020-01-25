جريمة

شرطة البيئة تتصدى لمصانع بئر السلم بحملة مكبرة

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م
مصنع أعلاف
مصنع أعلاف
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها من خلال شن حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط مصنع أعلاف زراعية مرخص بأسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت 363 طن أعلاف زراعية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.
وتم ضبط محلات لبيع اللحوم بالقليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت 92 كيلو جرام لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.فى مجال حماية البيئة والصحة العامة، أمكن ضبط 20 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة
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السجون (1)

الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
المتهمين (1)

بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
انقاذ-مُسن (2)

«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
توك-توك

الشطة سلاح عاطل لسرقة «التكاتك» بشوارع العاصمة

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة، الأمر الذي تحقق أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، قرر أنه حال سيره بالمركبة قيادته، استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.
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المتهمين (1)

بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
انقاذ-مُسن (2)

«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
قوات-الشرطة (3)

دورية أمنية توقع عصابة لسرقة السيارات في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام الشرطة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بسيارة صاحب مكتب للنقل الجماعى، وشروعهم فى سرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك.
جثة-طفل

محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

"ماجبتليش المحفظة والموبايل من الأوضة" بهذه الكلمات أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي اقترفها في حق طفلته، اعتدى عليها بالضرب لتفارق الملاك البرئ الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى متأثرة بإصابتها، الأمر الذي كشفته جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتحت إشراف مدير أمن العاصمة اللواء أشرف الجندي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
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