الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م

سجن طره

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 498 نزيلا إفراجًا شرطيًّا. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم