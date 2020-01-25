جريمة

الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م
سجن طره
سجن طره
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 498 نزيلا إفراجًا شرطيًّا. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم
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مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تتصدى لمصانع بئر السلم بحملة مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها من خلال شن حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط مصنع أعلاف زراعية مرخص بأسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت 363 طن أعلاف زراعية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.
المتهمين (1)

بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
انقاذ-مُسن (2)

«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
توك-توك

الشطة سلاح عاطل لسرقة «التكاتك» بشوارع العاصمة

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة، الأمر الذي تحقق أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، قرر أنه حال سيره بالمركبة قيادته، استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.
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كلنا-واحد (3)

تعرف على هدية الشرطة لمحدودي الدخل في عيدها الـ68

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتباراً من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يوماً بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتويهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل وبمناسبة عيد الشرطة الـ68.
جلسة-صلح

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين في قنا

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
اموال

12 مليونا في عام.. يقظة كمين طنطا تكشف عصابة العملة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة في النقد الأجنبي والتحويلات المالية بعد اشتباه قوة كمين بمركز طنطا في عامل بحوزته مبلغ مليون و850 ألف جنيه، 1000ريال سعودى، 2 هاتف محمول.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
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