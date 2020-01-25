بعد فوز الهلال.. الأهلي بين الصدارة والوصافة والخروج

تحرير:علي الزيني ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م

الأهلي

أشعل فريق الهلال السوداني، المجموعة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق فوزًا صعبًا، على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، ليرفع الفريق السوداني، رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، مع النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة.\ الأهلي يلعب مع النجم الساحلي، مساء غدً الأحد على ملعب السلام، قبل أن يحل ضيفًا على الهلال في الجولة الأخيرة، التي يستقبل فيها النجم نظيره بلاتينيوم.

الصدارة في حالة فوز الأهلي على النجم الساحلي في لقاء الغد، والانتصار على الهلال في السودان، سيتأهل كأول المجموعة دون النظر لأي نتيجة أخرى، حيث سيصل إلى النقطة 13، ويتجمد رصيد فريق الهلال عند تسع نقاط ويودع البطولة، فيما يكفي النجم الفوز أمام بلاتينيوم للتأهل ثانيًا. الوصافة في حالة فوز الأهلي على