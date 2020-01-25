رياضة

بعد فوز الهلال.. الأهلي بين الصدارة والوصافة والخروج

تحرير:علي الزيني ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م
الأهلي
الأهلي
أشعل فريق الهلال السوداني، المجموعة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق فوزًا صعبًا، على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، ليرفع الفريق السوداني، رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، مع النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة.\ الأهلي يلعب مع النجم الساحلي، مساء غدً الأحد على ملعب السلام، قبل أن يحل ضيفًا على الهلال في الجولة الأخيرة، التي يستقبل فيها النجم نظيره بلاتينيوم.
الصدارة في حالة فوز الأهلي على النجم الساحلي في لقاء الغد، والانتصار على الهلال في السودان، سيتأهل كأول المجموعة دون النظر لأي نتيجة أخرى، حيث سيصل إلى النقطة 13، ويتجمد رصيد فريق الهلال عند تسع نقاط ويودع البطولة، فيما يكفي النجم الفوز أمام بلاتينيوم للتأهل ثانيًا. الوصافة في حالة فوز الأهلي على
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مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك، تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بنشرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
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رايولا يربط بين بوجبا والانتقال إلى يوفنتوس

زاد مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهر، من التكهنات المثارة حول إمكانية عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد حسبما أعلن الصيف الماضي، وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "عودة بوجبا إلى يوفنتوس؟ على عشاق اليوفي أن يحلموا بذلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت ميت"، وأضاف "أنا لا أعمل في الأحلام، ولكن على أرض الواقع لاتخاذ الخيارات الصحيحة لعملائي. الآن ليس الوقت المناسب لتحديد مستقبل بوجبا".
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توتنهام لم يفقد الآمل في ضم جاريث بيل

يبدو أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لم يفقد الأمل في إعادة ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاي، وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لتوتنهام على شبكة "إنستجرام" أحد الأهداف المميزة لبيل بقميص السبيرز، وهذه هي الواقعة الثانية لحساب توتنهام، بعد أن قام بالأمر ذاته قبل ثلاثة أيام، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيديو الأخير أعاد إثارة الشائعات في الميركاتو، وجعل الجميع يتحدث عن الصفقة بمواقع التواصل الاجتماعي.
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قبل مواجهة الأهلي.. النجم يعلن غياب كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، غياب سليمان كوليبالي عن مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكوى اللاعب من بعض الأوجاع، وفقا للصفحة الرسمية للنادي، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدوعدم المجازفة باللاعب في المباراة المقبلة، شأنه شأن ماهر الحناشي الذي عاد منذ يومين إلى التمارين". وانضم كوليبالي لفريق النجم في الصيف الماضي ولم يستطع النادي قيده في قائمته بسبب أزمة رحيله عن الأهلي، حتى تم حل الأزمة والاتفاق بين الناديين على سداد غرامة الفيفا على النادي التونسي والتي تقدر مبلغ مليون و400 ألف دولار على دفعات.
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
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الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
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مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.
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