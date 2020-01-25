مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

تحرير:علي الزيني ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م

مران الزمالك

واصل فريق الزمالك، تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بنشرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.

ودخل عبدالله جمعة لاعب الفريق، المراحل النهائية للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالفريق لتجهيز اللاعب بأفضل شكل ممكن استعدادا للمواجهات القادمة، فيما غاب محمود حمدي الونش عن المران، بعد حصوله

ودخل عبدالله جمعة لاعب الفريق، المراحل النهائية للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالفريق لتجهيز اللاعب بأفضل شكل ممكن استعدادا للمواجهات القادمة، فيما غاب محمود حمدي الونش عن المران، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب وفاة جدته.





ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.