رجل دولة حامل للأمل.. ألمانيا تمنح السيسي وساما لدوره في صنع السلام

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، إذ أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد، في القاهرة.

وذكر الاتحاد "أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في مد جسور متميزة وصنع السلام في منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.. موضحا أنه يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.وعلق هانز يواخيم فري المدير الفني لـ"أوبرا زيمبر"، في تصريحات