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رجل دولة حامل للأمل.. ألمانيا تمنح السيسي وساما لدوره في صنع السلام

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، إذ أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد، في القاهرة.
وذكر الاتحاد "أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في مد جسور متميزة وصنع السلام في منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.. موضحا أنه يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.وعلق هانز يواخيم فري المدير الفني لـ"أوبرا زيمبر"، في تصريحات
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«لا يستطيع الكلام».. تطورات الحالة الصحية لمبارك

كشف مصدر مقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تطورات حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يرقد في قسم المخ والأعصاب، وأن هناك بعد التحسن، مؤكدا في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن الرئيس الأسبق يعي تماما ما يدور حوله، لكنه لا يستطيع الكلام، موضحا أنه من المتوقع أن يعود إلى منزله الأربعاء المقبل، حال استقرار حالته الصحية.
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الخارجية: لا إصابات بـ«كورونا» بين أفراد الجالية المصرية بالصين

نفى السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وقوع إي حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وقال في بيان اليوم السبت، إن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في "ووهان" ومقاطعة "خوبي" عبر التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.
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«الإفتاء» لرجال الشرطة والقوات المسلحة: محبتكم واجبة

وجهت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت، في هاشتاج عبر صفحتها على "فيسبوك"، التحية إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقالت في منشور: "رجال شرطتنا البواسل، أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".
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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
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أحمد موسى عن مغادرة أردوغان مؤتمر برلين: «خد شلوت كبير»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب المشاركة كطرف رئيسي في المؤتمر الصحفي لقمة برلين حول ليبيا، الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمبعوث الأممي، لكنه قُوبل بالرفض القاطع من قبل المنظمين والدول المشاركة بالمؤتمر، قاصرين التواجد على منصة المؤتمر الصحفي على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.
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السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في ليبيا

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل السيد الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.
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السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
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