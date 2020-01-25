«الإفتاء» لرجال الشرطة والقوات المسلحة: محبتكم واجبة

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٦ م

دار الإفتاء

وجهت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت، في هاشتاج عبر صفحتها على "فيسبوك"، التحية إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقالت في منشور: "رجال شرطتنا البواسل، أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".



وتابعت دار الإفتاء: "أنتم فخر لهذا الوطن مهما حاول أهل الفتنة ورموز الشر زرع بذور الفرقة بينكم وبين المصريين، فلن يزيدنا ذلك إلا حبًّا لكم، وتقديرًا لأرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية".

