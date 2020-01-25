الرئيس الصيني: كورونا ينتشر بسرعة.. والوضع خطير

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م

الرئيس الصيني شي جن بينج

قال الرئيس الصيني شي جن بينج، إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه طالب أعضاء الحكومة على جميع المستويات بوضع حياة وصحة الشعب على رأس الأولويات، جاء ذلك خلال جتماع عقده اليوم السبت، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الحاكم، لإيجاد طريقة تضمن منع الفيروس من الانتشار والسيطرة عليه، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الرئيس الصيني، عقد الاجتماع مع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، اليوم السبت، مشيرة إلى انه قال لهم، إنه "في ظل الوضع الخطير المتمثل في الانتشار السريع لوباء الالتهاب الرئوي الجديد، من الضروري تعزيز دور القيادة المركزية للجنة المركزية للحزب