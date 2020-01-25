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الرئيس الصيني: كورونا ينتشر بسرعة.. والوضع خطير

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م
الرئيس الصيني شي جن بينج
الرئيس الصيني شي جن بينج
قال الرئيس الصيني شي جن بينج، إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه طالب أعضاء الحكومة على جميع المستويات بوضع حياة وصحة الشعب على رأس الأولويات، جاء ذلك خلال جتماع عقده اليوم السبت، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الحاكم، لإيجاد طريقة تضمن منع الفيروس من الانتشار والسيطرة عليه، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الرئيس الصيني، عقد الاجتماع مع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، اليوم السبت، مشيرة إلى انه قال لهم، إنه "في ظل الوضع الخطير المتمثل في الانتشار السريع لوباء الالتهاب الرئوي الجديد، من الضروري تعزيز دور القيادة المركزية للجنة المركزية للحزب
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«الكرملين»: السياسة الروسية بشأن أوكرانيا لم تتغير

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت معلومات عن المسار السياسي المتعلق بشأن أوكرانيا، معتبرا أنه لم يتغيرا ويبقى ثابتا. وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن أي حديث حول التغيير في المسار في أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويعكس فقط وجهة النظر الشخصية لأولئك الذين يتحدثون عنه".
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رغم انتشار فيروس «كورونا».. الصينيون يحتفلون بعام «الفأر»

بدأ الصينيون اليوم الاحتفال بأول أيام عيد الربيع أو رأس السنة الصينية التي يستخدمون فيها التقويم القمري، ولكن احتفالات هذا العام تشوبها حالة من القلق والحذر الشديدين بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد الذي تسبب في مئات الإصابات وأكثر من 40 حالة وفاة حتى الآن وسط توقعات بتجاوز عدد الإصابات الآلاف.
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ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 21 قتيلًا و1030 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة، إلى 21 قتيلا فضلا عن 1030 مصابا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت، نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية "أفاد". وذكرت وكالة أفاد اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت قناة "سي إن إن ترك" انه تم انتشال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلان، أحياء من تحت الانقاض في وسط مدينة ألازيغ والأحياء المحيطة بها.
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زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.
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بعد انتشار كورونا.. مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين

بدأت مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أعقاب انتشاره في الصين وعدد من الدول، وعزل السلطات الصينية لأكثر من 11 مليون مواطن في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك، مشيرة إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب.
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بسبب كورونا.. «الصحة العالمية» تطالب الدول بالاستعداد لوباء محتمل

حالة من القلق الشيديد تسيطر على المواطنين والجهات المعنية بالصحة في كثير من البلدان بسبب فيروس كورونا، المخاوف وتزايد أعداد الإصابات، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي، طالبته بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد، وتحوله إلى وباء، إذ كشف المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.
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ترامب: محادثات اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين لم تكن في حال أفضل مما هي عليه الآن. ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن ترامب خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمدينة دافوس السويسرية - قوله "إن علاقتنا مع الصين لم تكن يومًا أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".
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السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
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