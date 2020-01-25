عبد الرحيم كمال يهاجم «زلزال» محمد رمضان ويدافع عن «خيال مآتة»

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

السيناريست عبد الرحيم كمال

أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال، عن رفضه فكرة تصنيف الكاتب أو السيناريست بين التراجيدي والكوميدي، مؤكدا أن الكاتب الحقيقي يستطيع التنويع في مؤلفاته بين كل تلك الألوان، لافتا إلى أنه يتحمل مسئولية فيلم "خيال مآتة"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي، معربا عن رضاه عن مستوى العمل، على الرغم من عدم تحقيقه الإيرادات المتوقعة من نجم بحجم حلمي، وأضاف خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، أنه أعاد كتابة الفيلم لأكثر من 7 مرات، ليظهر في الصورة النهائية كما شاهدها الجمهور، وأن هناك كثير من المشاهدين أعجبوا بالشخصية المختلفة التي لعبها حلمي، حتى وإن كانت مساحة الكوميديا ليست بالكبيرة.

وأعرب كمال، عن رضاه التام عن الفيلم بشكل عام، لأنه يمثل الكوميديا التي يؤمن بها وتشبهه إلى حد كبير، رافضا تماما فكرة تصنيف المؤلف بأنه متخصص في التراجيدي أو الكوميدي، فالمؤلف يكتب كافة الألوان الفنية. وجدد تبرؤه من مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن المخرج إبراهيم