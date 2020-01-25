فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

عبد الرحيم كمال يهاجم «زلزال» محمد رمضان ويدافع عن «خيال مآتة»

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م
السيناريست عبد الرحيم كمال
السيناريست عبد الرحيم كمال
أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال، عن رفضه فكرة تصنيف الكاتب أو السيناريست بين التراجيدي والكوميدي، مؤكدا أن الكاتب الحقيقي يستطيع التنويع في مؤلفاته بين كل تلك الألوان، لافتا إلى أنه يتحمل مسئولية فيلم "خيال مآتة"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي، معربا عن رضاه عن مستوى العمل، على الرغم من عدم تحقيقه الإيرادات المتوقعة من نجم بحجم حلمي، وأضاف خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، أنه أعاد كتابة الفيلم لأكثر من 7 مرات، ليظهر في الصورة النهائية كما شاهدها الجمهور، وأن هناك كثير من المشاهدين أعجبوا بالشخصية المختلفة التي لعبها حلمي، حتى وإن كانت مساحة الكوميديا ليست بالكبيرة.
وأعرب كمال، عن رضاه التام عن الفيلم بشكل عام، لأنه يمثل الكوميديا التي يؤمن بها وتشبهه إلى حد كبير، رافضا تماما فكرة تصنيف المؤلف بأنه متخصص في التراجيدي أو الكوميدي، فالمؤلف يكتب كافة الألوان الفنية. وجدد تبرؤه من مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن المخرج إبراهيم
اقرأ المزيد
حوارمع-النجم - ابراهيم- نصر (6)

إبراهيم نصر: موتوني 3 مرات.. وأنا زي محمد صلاح (حوار)

لن تنجو من مقالبه حتى داخل صومعته، أوهمنا بوجود كلب شرس فى مدخل الشقة، وبعد دخولنا اكتشفنا أنه لعبة كبيرة الحجم، بينما هو يقبع خلف مكتبه يضحك على لحظات الخوف التى أصابتنا مرددا جملته الأشهر: "لو عايز تذيع قول ذيع". يُمثل بكل ما أوتى من موهبة، قادر على أن يضحكك ويبكيك فى آن واحد، يعرف كيف يجعلك تقع أسيرًا لشخصياته التى جسدها بحرفية شديدة، وتردد "إفيهاته" فى مواقف شتى. هو"جعيدى" فى "شمس الزناتى"، و"حسن" صاحب "مستر كاراتيه"، وقدم شخصية "أبو جبل" فى "جحيم امرأة"، و"الدب" فى "فوق السحاب" وهو الخال الطيب فى "إكس لارج".
ابراهيم فرح

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

فارق عالمنا اليوم الجمعة، الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المهندسين عن عمر يناهز 68 عاما، وقالت تجلته سارة، إن والدها توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.. وتعرض فرح مطلع يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، دخل على أثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة جديدة، دخل على إثرها العناية المركزة.
مسرحية ريا وسكينة

«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.
اقرأ المزيد من الأخبار
الكاتب- محمد- حسن -خليفة (1)

«روحي مقبرة».. محمد حسن خليفة تنبأ بوفاته في معرض الكتاب

نعت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة، وتبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، وعلى الفور تم نقله على أثرها إلى المستشفى.
معرض-الاسكندرية-للكتاب (7)

كانت عذراء.. كاتب يطرح قضايا الصعيد في مجموعة قصصية

يشارك الكاتب الصحفي محمود زيدان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعته القصصية الجديدة "كانت عذراء" الصادرة عن دار النخبة للنشر والتوزيع. وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب فى محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد. ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذى ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.
رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
أحمد-زاهر (3)

أحمد زاهر بين مسلسل «البرنس» وفيلم «يوم 13»

حالة من الانتعاش الفني يعيشها الفنان أحمد زاهر، ما بين الدراما والسينما، حيث يواصل تصوير دوره في مسلسل «البرنس»، مع كلا من: «محمد رمضان، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورحاب الجمل، وروجينا»، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينيرجي، وذلك استعددا لخوض السباق الرمضاني، إذ تكتم «زاهر» عن أدواره في الأعمال التي يشارك بها حتى عرضها. وأضاف زاهر في تصريحات خاصة إلى «التحرير»، أنه يصور في نفس الوقت فيلم «يوم 13»، وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الرعب والإثارة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]