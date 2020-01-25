رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م

الزمالك

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق كالينجو وتعادل أري بابيل لأول أغسطس في الدقيقة 69. بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويرتفع رصيد كل منهما إلى 3 نقاط وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ8 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط فيما حصد مازيمبي بطاقة المركز الأول عن المجموعة.

وفي المجموعة الرابعة، اكتسح فريق فيتا كلوب الكونغولي، نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الشهداء بالكونغو. فريق فيتا كلوب، سجل هدف التقدم، فى الدقيقة 24، عن طريق دجوما شابانى، وأدرك رزقى حمرون التعادل للفريق الجزائرى فى الدقيقة

وفي المجموعة الرابعة، اكتسح فريق فيتا كلوب الكونغولي، نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الشهداء بالكونغو.



فريق فيتا كلوب، سجل هدف التقدم، فى الدقيقة 24، عن طريق دجوما شابانى، وأدرك رزقى حمرون التعادل للفريق الجزائرى فى الدقيقة 32، ونجح يانيك مانجالا في تسجيل الهدف الثاني لفيتا كلوب في الدقيقة 56، وأضاف الفريق ثالث أهدافه في الدقيقة في الدقيقة 67 عن طريق لوزير سيتا، واختتم فيستين مايلي رباعية فيتا كلوب في الدقيقة 70.



بهذا الفوز رفع فيتا كلوب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل، الذي تراجع للمركز الأخير، فيما يتصدر المجموعة الترجي التونسي، برصيد 10 نقاط، وتأهل رسميًا إلى ربع النهائي، وجاء الرجاء المغربي في المركز الثاني بسبع نقاط.