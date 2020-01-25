رياضة

رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
الزمالك
الزمالك
تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق كالينجو وتعادل أري بابيل لأول أغسطس في الدقيقة 69. بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويرتفع رصيد كل منهما إلى 3 نقاط وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ8 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط فيما حصد مازيمبي بطاقة المركز الأول عن المجموعة.
وفي المجموعة الرابعة، اكتسح فريق فيتا كلوب الكونغولي، نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الشهداء بالكونغو. فريق فيتا كلوب، سجل هدف التقدم، فى الدقيقة 24، عن طريق دجوما شابانى، وأدرك رزقى حمرون التعادل للفريق الجزائرى فى الدقيقة
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بن شرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

بعد فوز الهلال.. الأهلي بين الصدارة والوصافة والخروج

أشعل فريق الهلال السوداني المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، ليرفع الفريق السوداني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مع النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة. الأهلي يلعب مع النجم الساحلي، مساء غد الأحد على ملعب السلام، قبل أن يحل ضيفًا على الهلال في الجولة الأخيرة، التي يستقبل فيها النجم نظيره بلاتينيوم.
بول بوجبا

رايولا يربط بين بوجبا والانتقال إلى يوفنتوس

زاد مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهر، من التكهنات المثارة حول إمكانية عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد حسبما أعلن الصيف الماضي، وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "عودة بوجبا إلى يوفنتوس؟ على عشاق اليوفي أن يحلموا بذلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت ميت"، وأضاف "أنا لا أعمل في الأحلام، ولكن على أرض الواقع لاتخاذ الخيارات الصحيحة لعملائي. الآن ليس الوقت المناسب لتحديد مستقبل بوجبا".
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بن شرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

بعد فوز الهلال.. الأهلي بين الصدارة والوصافة والخروج

أشعل فريق الهلال السوداني المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، ليرفع الفريق السوداني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مع النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة. الأهلي يلعب مع النجم الساحلي، مساء غد الأحد على ملعب السلام، قبل أن يحل ضيفًا على الهلال في الجولة الأخيرة، التي يستقبل فيها النجم نظيره بلاتينيوم.
الزمالك -ومازيمبي‎ (6)

قرار مثير من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا دخول للمباريات بعد ذلك ببطاقة المشجعين في الفترة المقبلة، جاء ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع مازيمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بعد اللقاء:" لا توجد مباراة حضرها الألتراس وفاز فيها الفريق وراجعوا التاريخ.. حضور المباريات المقبلة لجماهير الجمعية العمومية و سنقطع علاقاتنا بتذكرتي، والنتيجة تؤهل الفريق لدور الثمانية بنسبة كبيرة والقادم أهم والجميع خلف الفريق
مران الزمالك (3)

الزمالك يقيد هذا الثنائي بعد فتح الاستبدال الإفريقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن امتلاك الفريق الأول لكرة القدم، مقعدين شاغرين لاستبدالهما في قائمة الفريق التي تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكر القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية بواقع أربعة أماكن لكل فريق، يشارك في المسابقة القارية. وأكد المصدر أن النادي سيقوم باستبدال كل من محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرًا، بعد هروبه إلى البرتغال، وأيمن حفنى خاصة وأنهما لم يشاركان مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا
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