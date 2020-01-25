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الخارجية: لا إصابات بـ«كورونا» بين أفراد الجالية المصرية بالصين

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م
الخارجية
الخارجية
نفى السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وقوع إي حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وقال في بيان اليوم السبت، إن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في "ووهان" ومقاطعة "خوبي" عبر التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.
وأضاف أنه لا توجد أي إصابة بين أبناء الجالية في المدينة أو في الصين، ولفت إلى أن السفارة عممت عددا من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، فضلا عن قيام السفارة بالاتصال بالسلطات الصينية سواء في بكين أو ووهان للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها
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«لا يستطيع الكلام».. تطورات الحالة الصحية لمبارك

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