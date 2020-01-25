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«لا يستطيع الكلام».. تطورات الحالة الصحية لمبارك

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م
حسن مبارك ونجله علاء
حسن مبارك ونجله علاء
كشف مصدر مقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تطورات حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يرقد في قسم المخ والأعصاب، وأن هناك بعد التحسن، مؤكدا في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن الرئيس الأسبق يعي تماما ما يدور حوله، لكنه لا يستطيع الكلام، موضحا أنه من المتوقع أن يعود إلى منزله الأربعاء المقبل، حال استقرار حالته الصحية.
وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، أمس، إن والده آجرى عملية جراحية وحالته مستقرة، إذ كتب عبر حسابه على تويتر: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".اجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله ?? pic.twitter.com/O9fi0bRffN— Alaa Mubarak
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الخارجية: لا إصابات بـ«كورونا» بين أفراد الجالية المصرية بالصين

نفى السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وقوع إي حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وقال في بيان اليوم السبت، إن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في "ووهان" ومقاطعة "خوبي" عبر التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.
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«الإفتاء» لرجال الشرطة والقوات المسلحة: محبتكم واجبة

وجهت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت، في هاشتاج عبر صفحتها على "فيسبوك"، التحية إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقالت في منشور: "رجال شرطتنا البواسل، أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".
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رجل دولة حامل للأمل.. ألمانيا تمنح السيسي وساما لدوره في صنع السلام

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، إذ أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد، في القاهرة.
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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

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وسيم السيسي: «عبد الناصر والسادات» مزقا النسيج الوطني المصري

استنكر الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصيات، ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودوره السلبي خلال فترة حكمه لمصر، قائلًا: «مبارك أهمل مصر وتركها وأفسدها». وهاجم السيسي، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «المواجهة مع النفس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، قائلا: «مزقا النسيج الوطني المصري»، متابعًا: «مبارك ترك مصر وأهملها مقابل صفقة شريرة، وهي أنا وابني نحكم في وأنتوا اعملوا إللي أنتوا عايزينه في مصر».
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علاء مبارك عن ثروة عائلته: متوسط نصيب كل أسرة ربع أرنب مسلوق

سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، على ما ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أن ثروة عائلته تبلغ 620 مليار دولار، إذ قال اليوم الأربعاء: «اتحفنا يا ساتاموني اتحفنا.. ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الأستاذ رحمة الله عليه طلع علينا ساتاموني أفندي ونشر لنا وثائق أخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان أمر بتحويل مبلغ 620مليار دولار.!!»، متابعًا: «وبكده وبحساب ساتاموني أفندي يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع مسلوق».
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