«لا يستطيع الكلام».. تطورات الحالة الصحية لمبارك

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م

حسن مبارك ونجله علاء

كشف مصدر مقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تطورات حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يرقد في قسم المخ والأعصاب، وأن هناك بعد التحسن، مؤكدا في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن الرئيس الأسبق يعي تماما ما يدور حوله، لكنه لا يستطيع الكلام، موضحا أنه من المتوقع أن يعود إلى منزله الأربعاء المقبل، حال استقرار حالته الصحية.

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، أمس، إن والده آجرى عملية جراحية وحالته مستقرة، إذ كتب عبر حسابه على تويتر: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".اجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله ?? pic.twitter.com/O9fi0bRffN— Alaa Mubarak