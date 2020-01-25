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لبنان لا يهدأ.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
شهدت منطقة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، استخدم فيها المحتجون الحجارة والمفرقعات النارية، لترد قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع بصورة مكثفة، ليتكرر مشهد المواجهات والكر والفر الذي شهدته بيروت على مدى معظم أيام الأسبوعين الماضيين.
وبدا واضحا أن نقطة "الاشتباكات والمواجهات التقليدية" قد تبدلت من أمام ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب بوسط العاصمة، إلى ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزراء)، وذلك بعدما جرى إغلاق الممر الرئيسي المؤدي إلى ساحة النجمة بعوائق وبلوكات أسمنتية ضخمة، غير أن هذا البلوكات لم تحل دون تواجد
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يبعد الشيخ عكرمة عن المسجد الأقصى 4 أشهر

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، فى مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال سلّمت الشيخ عكرمة صبرى قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر، واستدعاءً إلى مركز القشلة يوم غد الأحد، فى الساعة العاشرة صباحا.
محمود-عباس (2)

عباس: نأمل أن نسمع قريبا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك". جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز- الذي يزور فلسطين حاليا- تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعداتها في بناء مؤسسات الدولة، وأيضا مساعداتها المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى قبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى (صفقة القرن).
برهم صالح

مخاوف بالعراق بعد تهديد حزب الله لصالح من مقابلة ترامب

لم يبال الرئيس العراقي برهم صالح لتهديد ميليشيات مسلحة له بشأن لقائه الرئيس الأمريكي، حيث هددت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، الرئيس بمنعه من دخول العاصمة بغداد، في حال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذبك على وقع التوترات بين واشنطن وطهران. الرئيس العراقي تجاهل كل تلك التهديدات والتقى أمس ترامب على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، فقد أجرى ترامب محادثات مع صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش قمة دافوس بسويسرا أمس، وهيمن على المحادثات موضوع الوجود الأمريكي في العراق، وشكل العلاقة المستقبلية بين البلدين.
المظاهرات- في- لبنان (3)

بسبب تشكيل الحكومة.. موجهات بين الأمن والمحتجين في لبنان

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني، كما عززت القوات انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات. وأعلن أمس ، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، إذ تشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب، بحسب سكاي نيوز.
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سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
احتجاجات لبنان

«بعد إصابة 160 شخصا».. الهدوء يُسيطر على شوارع لبنان

عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها بين قوات الأمن والمتظاهرين، التي أسفرت عن إصابة أكثر من مئة وستين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني. كان الصليب الأحمر، ذكر مساء اليوم، أنه تم نقل ما يزيد على 40 شخصًا من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 أخرين في المكان، فيما دعت قوى الأمن الداخلي على تويتر مجددا جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فورا من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظا على سلامتهم.
سفارة-روسيا -في -بيروت

انفجار قنبلتي غاز مسيل للدموع في سفارة روسيا ببيروت

أعلنت السفارة الروسية لدى بيروت أن قنبلتي غاز مسيل للدموع انفجرتا، مساء اليوم الأربعاء، داخل حرمها، وذلك أثناء تفريق قوات الأمن اللبنانية مظاهرات ضد السلطات، إذ قال مستشار السفارة الروسية، فياتشيسلاف مقصودوف، في حديث لوكالة «تاس»: «قنبلتان سقطتا داخل منطقتنا، ولم يصب أحد من بين الموظفين أو أفراد عائلاتهم»، مشيرًا إلى أن تعزيز حرس البعثة الدبلوماسية على خلفية الاشتباكات التي شهدها شارع مار إلياس بين قوات الأمن والمحتجين، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

أصيب عددًا من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، ما دعا قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، قد أدان في وقت سابق، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلاد".
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