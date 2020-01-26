سعر الدولار اليوم الأحد 26 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الاستثمار العربي نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار