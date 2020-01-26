البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص

تعاملات بنكية

قرر بنك الاستثمار القومي، خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بداية من اليوم، الأحد، بنسبة تبلغ نحو 0.75% على شهادة الاستثمار "ب"، لتصبح 13% بدلًا من 13.75%. ويأتى قرار البنك بخفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أجل عام واحد متوافقا مع أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، الأسبوع قبل الماضي، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي.

وشهادات الإستثمار،هى شهادات تصدر من خلال بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة، وتعتبر نوع من شهادات الادخار.ويختص البنك الأهلي المصري فقط باصدار وتسويق مثل هذه الشهادات منذ منتصف الستينات لصالح بنك الاستثمار القومي، وتصدر هذه الشهادات فى ثلاث مجموعات مختلفة لتناسب احتياجات كافة المدخرين، كما تتمتع هذه