الصين: وفاة 56 شخصًا وإصابة 1985 بفيروس كورونا الجديد

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في" في شتى أنحاء البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.

وأضافت اللجنة أن 49 حالة تلقت العلاج وغادرت المستشفيات، فيما تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في العاصمة "بكين" ليصل عدد الحالات بها إلى 54 حالة حتى الآن.

