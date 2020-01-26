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غدا.. بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020 ولمدة شهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
تخفيضات الملابس
تخفيضات الملابس
تنطلق غدا الاثنين عروض "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020، ويستمر لمدة شهر، حيث يشترط على المحال المشتركة أن تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التشديد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون.
وأشار الوزير إلى ضرورة التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كل الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على
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وزير-الماليه

28 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 مهام للحكومة في ملف التنمية الاقتصادية

عقب تحديد السيد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020 والذي تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية وتم بذل جهودًا كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بعد تراجع الدولار..متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟

انخفضت العملة الخضراء إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم، وفقد سعر الدولار ما يقرب من نحو 200 قرش خلال عام واحد فقط. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه ارتفاعًا بنسبة 0.9%، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع مازالت مرتفعة بالأسواق، فيما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار

قرر بنك الاستثمار القومي، خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بداية من اليوم، الأحد، بنسبة تبلغ نحو 0.75% على شهادة الاستثمار "ب"، لتصبح 13% بدلًا من 13.75%. ويأتى قرار البنك بخفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أجل عام واحد متوافقا مع أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، الأسبوع قبل الماضي، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي.
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خبز-عيش

حقيقة إلغاء دعم الخبز نهائيًا بداية من يوليو

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وذلك وفي إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.
جودة- عبدالخالق- وزير-التموين-الأسبق (2)

وزير التموين الأسبق: تعلمت من الحمار الانضباط في العمل

قال جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه عمل في رعاية الأغنام، وكان مسؤولًا عن قطيع تعود ملكيته للأسرة وبعض أهالي القرية، إذ كان عمره في هذه المرحلة 10 سنوات، معقبًا: «تعلمت الصبر والتأمل من رعاية الغنم»، مضيفًا أنه عمل في قريته في مجال الزراعة بسبب احتراف أسرته الزراعة، وكان يقوم بنقل التراب من الأراض لـ«الزريبة»، لتحويله لسماد يقوم بنقله إلى الأرض مرة أخرى.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

«التموين» تُعلن بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين. وأكد أنه على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وكالة -البلح1 (51)

ما تبقى من «وكالة البلح».. تاريخ مشوه وسوق مهدد بالإزالة

سباق وتزاحم مستمر على المعروضات.. شعار يرفعه هذا السوق العتيد الذي لا يكاد يهدأ ليلا أو نهارا، إذ يقصده الباحثون عن الشياكة والأناقة من كل صوب وحدب، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بحثا عن المنتج الجيد والسعر الأرخص.. إنه سوق "وكالة البلح" أحد أعرق وأشهر أسواق البالة في مصر، والعجيب أنك ربما تلتفت عن يمينك أو يسارك فتجد أحد مشاهير النجوم قد وقف ينافس على شراء بعض الملابس، فلهذا السوق جاذبيته الخاصة التي تجعله لا يقتصر على أن يكون مجرد سوق يقصده الفقراء، بل هو -أيضًا- محطة لأولاد الذوات.. «التحرير» كان لها جولة داخل «وكالة البلح»، كشفت من خلالها تاريخ هذا السوق وكثيرًا من أسراره، والمصير المجهول الذي ينتظره والمخاوف التي لا يهدأ لهيبها إذا تم إزالة ملاذ الغلابة الأخير الذي يعد المضاد الحيوى لغلاء الأسعار.
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