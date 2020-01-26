غدا.. بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020 ولمدة شهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

تخفيضات الملابس

تنطلق غدا الاثنين عروض "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020، ويستمر لمدة شهر، حيث يشترط على المحال المشتركة أن تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التشديد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون.

وأشار الوزير إلى ضرورة التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كل الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على