حفلتان وفرقة إيطالية.. خريطة دار الأوبرا في عيد الحب

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

دار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن حفلات عيد الحب الشهر المقبل، وقررت برئاسة الدكتور مجدى صابر، الاحتفال بـ"عيد الحب" على مدار يومي 12 و14 فبراير المقبل. وتحيي أنغام على المسرح الكبير، حفلها يوم 12 فبراير، وتطرح تذاكره على 4 فئات: الأولى بـ1500 جنيه، والثانية بـ1000 جنيه، والثالثة بـ750 جنيها، والرابعة بـ500 جنيه، كما يحيي هاني شاكر حفلا يوم الجمعة 14 فبراير المقبل، على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، فيما يحيي الفنان خالد سليم حفلا في اليوم نفسه، لكن على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.

يذكر أن دار الأوبرا نجحت فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه "أنا كارنينا" للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى، وتم عرضهم منذ أيام، وصمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك وماركو بيستا وفيدريكو فيراتتى وماركو ترياكا وأحداثه