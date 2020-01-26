فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

حفلتان وفرقة إيطالية.. خريطة دار الأوبرا في عيد الحب

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
أعلنت دار الأوبرا المصرية عن حفلات عيد الحب الشهر المقبل، وقررت برئاسة الدكتور مجدى صابر، الاحتفال بـ"عيد الحب" على مدار يومي 12 و14 فبراير المقبل. وتحيي أنغام على المسرح الكبير، حفلها يوم 12 فبراير، وتطرح تذاكره على 4 فئات: الأولى بـ1500 جنيه، والثانية بـ1000 جنيه، والثالثة بـ750 جنيها، والرابعة بـ500 جنيه، كما يحيي هاني شاكر حفلا يوم الجمعة 14 فبراير المقبل، على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، فيما يحيي الفنان خالد سليم حفلا في اليوم نفسه، لكن على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.
يذكر أن دار الأوبرا نجحت فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه "أنا كارنينا" للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى، وتم عرضهم منذ أيام، وصمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك وماركو بيستا وفيدريكو فيراتتى وماركو ترياكا وأحداثه
اقرأ المزيد
امال-ماهر-10

آمال ماهر تستعد لعيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لأطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في "عيد الحب 2020" بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة، ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام لفيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة "قريبا Soon" في نهاية الفيديو. آمال ماهر اختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عن تقديمها ألبوم «أصل الإحساس».
نانسي- عجرم- مع -زوجها (5)

زوج نانسي عجرم يحذر: هؤلاء سيدفعون الثمن غالي

خرج فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عن صمته، بعد قتله سارق اقتحم منزله، ورد على الجدل المثار حوله خلال الفترة الماضية، ونشر مقولة للكاتبة البريطانية "جين رولينج" عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» جاء فيها: "أدخل أيها الغريب.. ولكن تحمل عاقبة طمعك.. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا.. لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز". تقرير الطب الشرعي اللبناني أظهر أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.
شذى

برسالة مؤثرة.. شذى تتعاطف مع متسابقة «ذا فويس كيدز»

تضامنت المطربة شذى مع المتسابقة "هايدي محمد" بعد حذف أغنيتها في برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "إم بي سي"، من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكتبت على "فيسبوك": "البنوتة دي صوتها يجنن وقفتها كلها حرفية مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي". وتابعت شذى:" أنا كتبت للبنوتة دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليلتي قولت لازم أكيد حد هيلف".
اقرأ المزيد من الأخبار
امال-ماهر-10

آمال ماهر تستعد لعيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لأطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في "عيد الحب 2020" بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة، ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام لفيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة "قريبا Soon" في نهاية الفيديو. آمال ماهر اختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عن تقديمها ألبوم «أصل الإحساس».
الباليه في نيويورك.. رشاقة بلا حدود-1

3 ليال لباليه «آنا كارنينا» على مسرح الأوبرا

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه "أنا كارنينا" للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير. صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا وأحداثه مستلهمة من إحدى الكلاسيكيات الأدبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى.
على-الحجار

وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار لحصوله على جائزة قابوس

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي كأول فنان مصرى ينالها، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا. ويقدم "الحجار" -خلال الحفل- باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها (عارفة، مسألة مبدأ، زى الهوى، المال والبنون، أنا كنت عيدك، لما الشتاء يدق البيبان، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة، انكسر جوانا شيء، في قلب الليل).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]