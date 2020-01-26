مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

لقى مدني واحد على الأقل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابول. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: إن عبوة ناسفة انفجرت وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في كابول، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.

وأضاف رحيمي أن الانفجار أسفر أيضا عن تدمير سيارة تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات وقوعه.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.