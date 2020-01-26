«معايا فيديوهات لأختك»..سر انتقام عامل من جاره المسن

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

سلاح أبيض

"معايا 5 فيديوهات شمال لأختك.. هات فلوس علشان تاخدهم من غير فضيحة" لم يدر الرجل العجوز بما سيكون في انتظاره فور نطقه بتلك الكلمات الصادمة على مسامع جاره الشاب طاعنا في شرف شقيقته، استشاط معها الأخير غضبا، أشهر سلاحه الأبيض "مطواه" وشرع في قتل الرجل الستيني إلا أن سرعة تدخل المارة كتب له عمر جديد، أسرع الأهالي بنقله إلى أقرب مستشفى، وخضع للعناية الطبية الفائقة على يد أطباء قسم الاستقبال قبل إيداعه غرفة العناية المركزية تحت الملاحظة لحين استقرار حالته.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الساحل إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب حالته خطرة بشارع جسر البحر. التحريات كشفت حدوث مشادة كلامية بين "م.ك" 64 عاما، وسباك ثلاثيني، بسبب تهديد الأول للمتهم، بفضح شقيقته من خلال صور وفيديوهات جنسية بحوزته، ما أثار غضب الشاب وقرر الانتقام لشرفه