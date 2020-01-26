جريمة

«معايا فيديوهات لأختك»..سر انتقام عامل من جاره المسن

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
سلاح أبيض
سلاح أبيض
"معايا 5 فيديوهات شمال لأختك.. هات فلوس علشان تاخدهم من غير فضيحة" لم يدر الرجل العجوز بما سيكون في انتظاره فور نطقه بتلك الكلمات الصادمة على مسامع جاره الشاب طاعنا في شرف شقيقته، استشاط معها الأخير غضبا، أشهر سلاحه الأبيض "مطواه" وشرع في قتل الرجل الستيني إلا أن سرعة تدخل المارة كتب له عمر جديد، أسرع الأهالي بنقله إلى أقرب مستشفى، وخضع للعناية الطبية الفائقة على يد أطباء قسم الاستقبال قبل إيداعه غرفة العناية المركزية تحت الملاحظة لحين استقرار حالته.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الساحل إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب حالته خطرة بشارع جسر البحر. التحريات كشفت حدوث مشادة كلامية بين "م.ك" 64 عاما، وسباك ثلاثيني، بسبب تهديد الأول للمتهم، بفضح شقيقته من خلال صور وفيديوهات جنسية بحوزته، ما أثار غضب الشاب وقرر الانتقام لشرفه
اقرأ المزيد
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلى بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح نارى، وطلبا منهما مبلغ مالي فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
جثة-فتاة

الدرس خلص.. مدرس يمزق زوجته في الغربية

لم يكان صباح اليوم الأحد كسابقيه لأهالي مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، استيقظ الجميع على جريمة أسرية بطلها مدرس بمدرسة ثانوي صناعي، أعلن نهاية "الدرس" بشكل دموي واضعا نهاية تلك الزيجة التي وصلت محطتها الأخيرة بطريقة مؤسفة بعدما تخلص من زوجته ورفيقة دربه مسددا لجسدها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال قبل أن تكتشف الشرطة أمره، ويلقي ضباط وحدة مباحث القسم -التابع له جغرافيا- القبض عليه واقتياده مكبل اليدين بـ"كلبش" حديد إلى ديوان القسم للتحقيق.
إطلاق-نار (3)

مزارع يمطر حماته وجنينها بالرصاص أمام زوجها بأسيوط

ألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على مزارع؛ لاتهامه بقتل ربة منزل حامل في شهرها السابع بقرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح؛ بسبب خلافهما على فرن بلدي ومنقولات، فأطلق عليها النار من سلاحه فأرداها قتيلة في الحال، وذلك بعد تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى الأيمان العام، باستقبال جثة "س. ح. ع"، ربة منزل؛ إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
السجون (1)

الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

مصرع 5 عمال وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق السخنة

حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة أسفر عن مصرع 5 عمال، بينما أصيب آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى. الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث؛ مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق العين السخنة إلى القاهرة. بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ومصرع 5 عمال من مستقليها، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

«قتلوا جوزي».. استغاثة سيدة تكشف جريمة «دائري الهرم»

"إلحقني يا بيه.. قتلوا جوزي" بهذه الكلمات تبلغ للعقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (عامل، وزوجة شقيقه) وقدما تقرير طبى من إحدى المستشفيات يفيد وصول (شقيق الأول وزوج الثانية - عاطل - له معلومات جنائية مسجلة) للمستشفى (مُصاب برش خرطوش بالساق والبطن وتوفى متأثراً بإصابته) وما قرراه أن المجنى عليه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته (عاطل - مُقيم بفيصل) خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات كائنة أسفل الدائرى بمنطقة المطبعة وهرب.
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

«كان راجع من الامتحان».. مصرع طالب صدمه قطار بالبدرشين

كعادته يخرج "أحمد" طالب الصف الثاني الإعدادي، من منزله قاطعا المسافات خلال ذهابه لأداء الامتحانات، وبعدها يعود إلى منزله، إلا أن سيناريو يومه المعتاد تبدل، وكتب القدر نهاية مأسوية له، إذ خرج دون عودة قبل أم يجني نتيجة تعبه ومجهوده في دراسته، عندما وجد الموت في انتظاره على شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور، ليصطدم به قطار في البدرشين بعد أداءه امتحان منتصف العام الدراسي، لتفيض روحه إلى بارئها متأثرا بإصابته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]