مزارع يمطر حماته وجنينها بالرصاص أمام زوجها بأسيوط

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

إطلاق نار

ألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على مزارع؛ لاتهامه بقتل ربة منزل حامل في شهرها السابع بقرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح؛ بسبب خلافهما على فرن بلدي ومنقولات، فأطلق عليها النار من سلاحه فأرداها قتيلة في الحال، وذلك بعد تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى الأيمان العام، باستقبال جثة "س. ح. ع"، ربة منزل؛ إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

بسؤال زوجها "ف. س. ع"، مدرس، اتهم "ع. س. م"، مزارع، لخلافات سابقة بين الطرفين على فرن بلدي، استولى على إثرها المشكو في حقه على مصوغات ابنة الضحية "ش. ف. س"، وعقب توجه الضحية وزوجها المدرس، لمعاتبته وطلبا إعادة المنقولات، وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على زوجة المدرس

بسؤال زوجها "ف. س. ع"، مدرس، اتهم "ع. س. م"، مزارع، لخلافات سابقة بين الطرفين على فرن بلدي، استولى على إثرها المشكو في حقه على مصوغات ابنة الضحية "ش. ف. س"، وعقب توجه الضحية وزوجها المدرس، لمعاتبته وطلبا إعادة المنقولات، وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على زوجة المدرس بسلاح ناري كان بحوزته، محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها وحياة جنينها.



في أقل من ساعة، تمكن المقدم محمد فراج، رئيس مباحث مركز الفتح، ومعاونوه من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، وأقر بارتكابه الواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



