جريمة

مزارع يمطر حماته وجنينها بالرصاص أمام زوجها بأسيوط

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
إطلاق نار
إطلاق نار
ألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على مزارع؛ لاتهامه بقتل ربة منزل حامل في شهرها السابع بقرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح؛ بسبب خلافهما على فرن بلدي ومنقولات، فأطلق عليها النار من سلاحه فأرداها قتيلة في الحال، وذلك بعد تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى الأيمان العام، باستقبال جثة "س. ح. ع"، ربة منزل؛ إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
بسؤال زوجها "ف. س. ع"، مدرس، اتهم "ع. س. م"، مزارع، لخلافات سابقة بين الطرفين على فرن بلدي، استولى على إثرها المشكو في حقه على مصوغات ابنة الضحية "ش. ف. س"، وعقب توجه الضحية وزوجها المدرس، لمعاتبته وطلبا إعادة المنقولات، وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على زوجة المدرس
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التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلى بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح نارى، وطلبا منهما مبلغ مالي فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
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الدرس خلص.. مدرس يمزق زوجته في الغربية

لم يكان صباح اليوم الأحد كسابقيه لأهالي مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، استيقظ الجميع على جريمة أسرية بطلها مدرس بمدرسة ثانوي صناعي، أعلن نهاية "الدرس" بشكل دموي واضعا نهاية تلك الزيجة التي وصلت محطتها الأخيرة بطريقة مؤسفة بعدما تخلص من زوجته ورفيقة دربه مسددا لجسدها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال قبل أن تكتشف الشرطة أمره، ويلقي ضباط وحدة مباحث القسم -التابع له جغرافيا- القبض عليه واقتياده مكبل اليدين بـ"كلبش" حديد إلى ديوان القسم للتحقيق.
طعنات-سكين-جريمة

«معايا فيديوهات لأختك»..سر انتقام عامل من جاره المسن

"معايا 5 فيديوهات شمال لأختك.. هات فلوس علشان تاخدهم من غير فضيحة" لم يدر الرجل العجوز بما سيكون في انتظاره فور نطقه بتلك الكلمات الصادمة على مسامع جاره الشاب طاعنا في شرف شقيقته، استشاط معها الأخير غضبا، أشهر سلاحه الأبيض "مطواه" وشرع في قتل الرجل الستيني إلا أن سرعة تدخل المارة كتب له عمر جديد، أسرع الأهالي بنقله إلى أقرب مستشفى، وخضع للعناية الطبية الفائقة على يد أطباء قسم الاستقبال قبل إيداعه غرفة العناية المركزية تحت الملاحظة لحين استقرار حالته.
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الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق قرية بُصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة السرعة الزائدة والشبورة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان العام. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد كبير من الركاب، وذلك بطريق" أسيوط - البداري" الزراعى، ووقوع متوفين، ومصابين.
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مقتل 2 وإصابة 4 في إطلاق رصاص على جنازة أمام مسجد

خصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" منذ عدة سنوات لم تخمد نيرانها في القلوب، ليضاف إليها واقعة مأساوية شهدتها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، إذ تحولت جنازة سيدة إلى بحر من الدم، بعد قيام أشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، ما أثار الرعب والفزع. وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.
كلبش

استدرجت صديقتها لمصالحتها فأجبرتها على إيصالات أمانة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها باستدراجها لأحد المقاهى كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والإستيلاء منها على هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.
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