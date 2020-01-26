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«صناعة النواب»: السيسي يولي اهتماما بالصناعة وخصوصا في الصعيد

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص
البرلمان
البرلمان
أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب فرج عامر اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وخصوصا في مناطق الصعيد. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن مشكلة استيراد الخشب الحبيبى بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية في ذات الشأن.
وقال النائب عامر إن الرئيس السيسي يشرف بنفسه على تنفيذ المشروعات الصناعية في الصعيد باعتباره أولوية بالنسبة للدولة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تحذو الحكومة نفس النهج والوسيلة في حماية المصانع بصعيد مصر.وطالب الحكومة بالإسراع في حل مشاكل المصانع المتعثرة وخصوصا في الصعيد، مشيرا إلى أن الحكومة
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«تشريعية النواب» تقر اتفاقا لشراء 1300 عربة سكة حديد جديدة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.
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«عربية النواب»: العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به

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وزيرة الصحة: لم نرصد أي حالات مصابة بفيروس «كورونا» في مصر

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، قبل قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في إطار جولتها التفقدية اليوم، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.
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أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
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عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
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برلماني: اكتمال منظومة كارت الفلاح يدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح بمحافظتين جديدتين بعد بورسعيد والغربية، يساهم في دعم القطاع الزراعي والفلاحين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وهو أحد آليات خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح أن الكارت يضمن حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.
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برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
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