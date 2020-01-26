«صناعة النواب»: السيسي يولي اهتماما بالصناعة وخصوصا في الصعيد

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

البرلمان

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب فرج عامر اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وخصوصا في مناطق الصعيد. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن مشكلة استيراد الخشب الحبيبى بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية في ذات الشأن.

وقال النائب عامر إن الرئيس السيسي يشرف بنفسه على تنفيذ المشروعات الصناعية في الصعيد باعتباره أولوية بالنسبة للدولة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تحذو الحكومة نفس النهج والوسيلة في حماية المصانع بصعيد مصر.وطالب الحكومة بالإسراع في حل مشاكل المصانع المتعثرة وخصوصا في الصعيد، مشيرا إلى أن الحكومة