بعد تراجع الدولار..متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2020، فيما أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن أسعار السلع ستنخفض قريبا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص

انخفضت العملة الخضراء إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم، وفقد سعر الدولار ما يقرب من نحو 200 قرش خلال عام واحد فقط. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه ارتفاعًا بنسبة 0.9%، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع مازالت مرتفعة بالأسواق، فيما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء.

مصرفيون: انخفاض أسعار السلع يظهر على المدى البعيدترى سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن انخفاض سعر الدولار ستظهر اثاره على أسعار السلع على المدى البعيد وليس القريب.وأضافت الدماطي، أن الأسواق تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة، وبالتالي فور انتهاء دورة تصريف هذه السلع، وقيام التجار باستيراد بسعر الدولار

مصرفيون: انخفاض أسعار السلع يظهر على المدى البعيد

ترى سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن انخفاض سعر الدولار ستظهر اثاره على أسعار السلع على المدى البعيد وليس القريب.

وأضافت الدماطي، أن الأسواق تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة، وبالتالي فور انتهاء دورة تصريف هذه السلع، وقيام التجار باستيراد بسعر الدولار المنخفض، سوف تنخفض الأسعار في الأسواق، ويشعر المواطن بهذا التراجع على الفور.

وأكد محمد النجار المحلل المالي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه لن ينعكس بشكل سريع على الأسعار، لافتا إلى أنه يحتاج المزيد من الوقت حتى يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف النجار، أن اثار انخفاض سعر الدولار على السلع لن تظهر بشكل ملحوظ إلا في حالة تراجعه إلى أقل من 15 جنيه.

توافر السلع بالأسواق يخفض الأسعار

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية، أن وجود وفرة كبيرة في المعروض من السلع في الأسواق يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض الأسعار، لافتا إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار، وهو ما سيظهر اثاره للمواطن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوكيل، أنه بالمقارنة بأسعار المستهلك في 2018 وعامي 2019 و2020، نجد أن الأسعار قد ثبت معظمها، بل انخفض بعضها رغم زيادة أسعار النقل والمحروقات والكهرباء أكثر من مرة خلال تلك الفترة.

فيما قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الانخفاضات المتتالية فى أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار، سيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، وهو ما سينعكس على الأسعار بالانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد، أن الوفرة فى السلع الأساسية أو زيادة المعروض عن الطلب هى الضمانة الأساسية لعدم زيادة الأسعار في الأسواق.

من جانبه أكد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تأثيرا كبيرا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية مثل الضرا الصفراء التي تدخل في صناعة الأعلاف وغيرها، حيث تستورد مصر منها بأكثر من 2 مليار جنيه وهبوط الدولار يعني انخفاض سعرها.

وأضاف الجوهري، أن أثر انخفاض سعر الدولار يظهر أيضا على أسعار القمح والأرز، بالإضافة إلى أسعار قطع الغيار المستوردة ومعظم السلع.



مستوردون: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار مع تراجع الدولار إلى 10 جنيهات

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة سابقا، إن هناك بالفعل انخفاض في أسعار السلع بالأسواق، ولكنه غير ملموس، مشيرا إلى تراجع سعر الدولار بواقع 5 أو 6 قروش لن يظهر تأثيره على السلع سريعا.

وأضاف شيحة، أنه في حالة انخفاض سعر الدولار إلى 9 أو 10 جنيهات، سيظهر اثاره على الفور على انخفاض السلع في الأسواق والتي قد تتراجع بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يشعر به المواطن.

وأكد عضو الشعبة، أن انخفاض الدولار جاء على مدار العام، موضحا أنه في حالة نزول الدولار مرة واحدة ستنخفض الأسعار في الأسواق، متوقعا استمرار انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة نظرا لتوافر المعروض بنسبة كبيرة في البنوك.

وتوقع شيحة، حدوث انخفاض في سعر الدولار على مدار العام الجاري 2020 بواقع 3 أو 4 جنيه، ليصل سعره إلى 13 أو 10 جنيهات مع نهاية العام.

من جانبه أكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي ستظهر اثاره على السلع الجديدة خلال حوالي 3 أشهر.

وأضاف النجار، أن دورة استيراد السلع تتم على مدار تلك الفترة، وبالتالي فمن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

اقتصاديون: انخفاض الأسعار مرهون بفرض الرقابة على الأسواق

يرى الدكتور سامى السيد استاذ المالية العامة، أن انخفاض أسعار السلع مرهون بإحكام دور الأجهزة الرقابية، وضبط الأسواق، لمنع التجار من عمليات التلاعب بالأسعار، موضحا أن هناك صعوبات شديدة تواجه الحكومة حاليا فى ضبط الأسواق.

فيما يرى الدكتور علي عبد العزيز استاذ الاقتصاد، أن غالبية التجار والمصنعين يبيعون السلع بسعر أعلى من سعرها الحقيقى، وبالتالى فلابد للحكومة التشديد على مراقبة الاسواق، ومحاربة جشع التجار خلال الفترة المقبلة، حتى تنخفض الأسعار.

من جانبه أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن انعكاس انخفاض الدولار على الأسعار في السوق، سيظهر بعد فترة لا تقل عن شهر، لافتا إلى أن غالبية السلع الموجودة حاليا تم إستيرادها على الأسعار القديمة للدولار.

وأضاف عامر، أن دور الرقابة سيكون هو الأهم في مراقبة السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة.

التموين: وجود مخزون استراتيجي يساعد في خفض أسعار السلع

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وجود مخزون استراتيجي كافي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، لافتا إلى أن عدم التخزين الكافي يؤثر بالسلب على المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه له تأثير إيجابي على السلع الغذائية، لافتا إلى أن تراجع الدولار من ضمن الأسباب التي تساعد في انخفاض الأسعار أيضا، لافتًا إلى أن هناك بعض السلع تتأثر بالدولار مثل الزيت، والقمح، والسكر، كما أن قوة الجنيه تؤثر في تراجع الأسعار.

وأكد المصيلحي، أن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار بسبب التنمية الاقتصادية، موضحا أن عام 2020 سوف يكون أفضل من الأعوام الماضية.



الملابس والسيارات.. سلع تتأثر بانخفاض الدولار

هناك مجموعة من السلع التى تتأثر بشكل مباشر بانخفاض أو ارتفاع الدولار، خاصة وأن مصر تستورد النسبة الأكبر من احتياجاتها من هذه السلع من الخارج وعلى رأسها السيارات، فحسب بيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن سيارات الركوب تستحوذ على النصيب الأكبر من الواردات المصرية.

كما يعد قطاع الملابس والنسيج من أهم القطاعات تأثرا بتراجع الدولار، خاصة وأنه يتم استيراد مدخلات الانتاج من الخارج بموجب اتفاقية الكويز، فيما يبلغ حجم واردات مصر من الملابس الجاهزة ما يقرب من نحو 8 مليارات دولار سنويا.

ويعد الذهب أيضا من أكثر السلع تأثرا بتراجع الدولار، ففى حالة استمرار انخفاض العملة الخضراء تتراجع أسعار الذهب في السوق المحلي.

كما تستورد مصر حوالي 60% من احتياجتها الغذائية من الخارج، وبالتالي فإن السلع الغذائية من اللحوم والدواجن، والسكر، والأرز، والزيوت، والقمح وغيرها تتأثر أيضا بانخفاض سعر الدولار، إلى جانب الأجهزة الكهربائية وأجهزة المحمول أيضا.

