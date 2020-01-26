الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة فيروس كورونا

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الصين، أنها أخطرت منظمة الصحة العالمية، والدول ذات الصلة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى الوقت المناسب، وأنها توفر كافة المساعدات الضرورية، وتتخذ إجراءات تتوافق مع تدابيرها لمكافحة والسيطرة على الأوبئة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم،