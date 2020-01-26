سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة فيروس كورونا

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص
كورونا
كورونا
أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الصين، أنها أخطرت منظمة الصحة العالمية، والدول ذات الصلة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى الوقت المناسب، وأنها توفر كافة المساعدات الضرورية، وتتخذ إجراءات تتوافق مع تدابيرها لمكافحة والسيطرة على الأوبئة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم،
اقرأ المزيد
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

لقى مدني واحد على الأقل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابول. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: إن عبوة ناسفة انفجرت وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في كابول، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.
تفجير-في-أفغانستان (3)

إصابة 20 شخصا جراء انفجار قنابل يدوية بإقليم «خوست» الأفغاني

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد، إصابة 20 شخصا على الأقل جراء انفجار قنابل يدوية في إقليم "خوست". ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم طالب منجال قوله: إن القنابل انفجرت خلال حفل زفاف كان مقاما الليلة الماضية في منطقة "أليشير"، مشيرا إلى أن الدوافع وراء الهجوم مازالت غير معروفة، إلا أن التحقيقات جارية للوقوع على ملابساته.
فيروس-كورونا (2)

الصين: وفاة 56 شخصًا وإصابة 1985 بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في" في شتى أنحاء البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الرئيس الصيني: كورونا ينتشر بسرعة.. والوضع خطير

قال الرئيس الصيني شي جن بينج، إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه طالب أعضاء الحكومة على جميع المستويات بوضع حياة وصحة الشعب على رأس الأولويات، جاء ذلك خلال جتماع عقده اليوم السبت، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الحاكم، لإيجاد طريقة تضمن منع الفيروس من الانتشار والسيطرة عليه، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (2)

الصين: وفاة 56 شخصًا وإصابة 1985 بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في" في شتى أنحاء البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.
وزارة الخارجية

الخارجية: لا إصابات بـ«كورونا» بين أفراد الجالية المصرية بالصين

نفى السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وقوع إي حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وقال في بيان اليوم السبت، إن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في "ووهان" ومقاطعة "خوبي" عبر التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الرئيس الصيني: كورونا ينتشر بسرعة.. والوضع خطير

قال الرئيس الصيني شي جن بينج، إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه طالب أعضاء الحكومة على جميع المستويات بوضع حياة وصحة الشعب على رأس الأولويات، جاء ذلك خلال جتماع عقده اليوم السبت، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الحاكم، لإيجاد طريقة تضمن منع الفيروس من الانتشار والسيطرة عليه، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.
فيروس-كورونا (3)

عدوى «كورونا» تصيب الأسواق العالمية لتسجل أسوأ أداء في 2020

لم تكد أسواق العالم تلتقط أنفاسها من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى أصابتها عدوى الفيروس الصيني الجديد، الذي أصبح أكثر فتكًا وانتشارًا حول العالم، مشعلا نزيف خسائر في الأسهم والسلع، تعد الأسوأ منذ بداية 2020، وسط مخاوف من تحوله إلى وباء شبيه لوباء "سارس"، الذي حصد مئات الأرواح ما بين عامي 2002 و2004.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]