الدرس خلص.. مدرس يمزق زوجته في الغربية

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

جثة - تعبيرية

لم يكان صباح اليوم الأحد كسابقيه لأهالي مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، استيقظ الجميع على جريمة أسرية بطلها مدرس بمدرسة ثانوي صناعي، أعلن نهاية "الدرس" بشكل دموي واضعا نهاية تلك الزيجة التي وصلت محطتها الأخيرة بطريقة مؤسفة بعدما تخلص من زوجته ورفيقة دربه مسددا لجسدها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال قبل أن تكتشف الشرطة أمره، ويلقي ضباط وحدة مباحث القسم -التابع له جغرافيا- القبض عليه واقتياده مكبل اليدين بـ"كلبش" حديد إلى ديوان القسم للتحقيق.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إشارة من مدير غرفة عمليات شرطة النجدة باستقبال مستشفى كفرالزيات العام جثة سيدة مقيمة بمدينة كفرالزيات، بها إصابات متفرقة بالجسم.فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بمركزى كفرالزيات وبسيون، وبمشاركة المقدم

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إشارة من مدير غرفة عمليات شرطة النجدة باستقبال مستشفى كفرالزيات العام جثة سيدة مقيمة بمدينة كفرالزيات، بها إصابات متفرقة بالجسم.



فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بمركزى كفرالزيات وبسيون، وبمشاركة المقدم هادى سالم رئيس مباحث كفرالزيات ومعاونيه الرائد عبدالغنى سوليه، ومحمد نصحى، بأسفرت جهوده عن أن مرتكب الجريمة يدعى "أ.ع." مدرس بالثانوى الصناعى بعد تشاجره مع زوجته وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى لإسعافها.



تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



