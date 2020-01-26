جريمة

الدرس خلص.. مدرس يمزق زوجته في الغربية

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
لم يكان صباح اليوم الأحد كسابقيه لأهالي مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، استيقظ الجميع على جريمة أسرية بطلها مدرس بمدرسة ثانوي صناعي، أعلن نهاية "الدرس" بشكل دموي واضعا نهاية تلك الزيجة التي وصلت محطتها الأخيرة بطريقة مؤسفة بعدما تخلص من زوجته ورفيقة دربه مسددا لجسدها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال قبل أن تكتشف الشرطة أمره، ويلقي ضباط وحدة مباحث القسم -التابع له جغرافيا- القبض عليه واقتياده مكبل اليدين بـ"كلبش" حديد إلى ديوان القسم للتحقيق.
البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إشارة من مدير غرفة عمليات شرطة النجدة باستقبال مستشفى كفرالزيات العام جثة سيدة مقيمة بمدينة كفرالزيات، بها إصابات متفرقة بالجسم.فريق بحث رفيع المستوى ترأسه  العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بمركزى كفرالزيات وبسيون، وبمشاركة المقدم
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التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلى بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح نارى، وطلبا منهما مبلغ مالي فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
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مزارع يمطر حماته وجنينها بالرصاص أمام زوجها بأسيوط

ألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على مزارع؛ لاتهامه بقتل ربة منزل حامل في شهرها السابع بقرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح؛ بسبب خلافهما على فرن بلدي ومنقولات، فأطلق عليها النار من سلاحه فأرداها قتيلة في الحال، وذلك بعد تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى الأيمان العام، باستقبال جثة "س. ح. ع"، ربة منزل؛ إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
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«معايا فيديوهات لأختك»..سر انتقام عامل من جاره المسن

"معايا 5 فيديوهات شمال لأختك.. هات فلوس علشان تاخدهم من غير فضيحة" لم يدر الرجل العجوز بما سيكون في انتظاره فور نطقه بتلك الكلمات الصادمة على مسامع جاره الشاب طاعنا في شرف شقيقته، استشاط معها الأخير غضبا، أشهر سلاحه الأبيض "مطواه" وشرع في قتل الرجل الستيني إلا أن سرعة تدخل المارة كتب له عمر جديد، أسرع الأهالي بنقله إلى أقرب مستشفى، وخضع للعناية الطبية الفائقة على يد أطباء قسم الاستقبال قبل إيداعه غرفة العناية المركزية تحت الملاحظة لحين استقرار حالته.
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الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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«قتل مراته وصلى عليها».. جريمة كشفتها صلاة الجنازة

لا يخلو أي منزل من الخلافات، عادة ما تنتهي غالبيتها بتفاهم الزوجين مع تدخل العقلاء وكبار العائلتين أملا في مزيد من الاستقرار ومضي قطار الزوجين متخطيا الصعاب إلا أن ثمة خلافا وقع بين بائع فاكهة وزوجته انتهى بجريمة قتل بطريقة مؤسفة كشفتها الصدفة، وذلك بعد ورورد بلاغ إلى شرطة النجدة التابعة بمديرية أمن قنا من شخص مجهول بأداء الاهالي صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد بإحدى قرى مركز دشنا التابع لمحافظة قنا دون استخراج تصريح دفن، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية في الوفاة.
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«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
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انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.
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«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
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