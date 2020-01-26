وزيرة الصحة: لم نرصد أي حالات مصابة بفيروس «كورونا» في مصر

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ ص

وزيرة الصحة

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، قبل قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في إطار جولتها التفقدية اليوم، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أنّ وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية،