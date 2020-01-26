وزيرة الصحة: لم نرصد أي حالات مصابة بفيروس «كورونا» في مصر
تحرير:التحرير
٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ ص
وزيرة الصحة
وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، قبل قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في إطار جولتها التفقدية اليوم، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أنّ وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية،
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أنّ وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.
وقال مجاهد إنّ الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية للفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع ماسكات لجميع الفريق الطبي والعاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية.
وأضاف مجاهد أنّ وزيرة الصحة أكدت عدم اكتشاف أي حالات مصابة بالفيروس الجديد بمصر، مشيدةً بجهود فريق الحجر الصحي بالموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.
وأشار إلى أنّ الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات مستمرة تجريها وزيرة الصحة لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أنّ الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بالمحافظة "وحدات، ومستشفيات"، إضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ أكتوبر الماضي.
يذكر أنّ محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.