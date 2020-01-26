نبيلة عبيد: مسلسل «نساء من ذهب» ينتمي للأعمال الكوميدية

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

نبيلة عبيد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أن مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تشاركها البطولة فيه الفنانة نادية الجندي، ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، متمنية أن يحقق المسلسل، الذي انطلقت عملية تصويره، نجاحا كبيرا حينما يتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل. وقالت عبيد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنها ليست قلقة من تجربة الكوميديا، وخصوصاً أن العمل به دراما وقصة وخطوط درامية متشابكة ضمن إطار كوميدي لايت.

وأضافت أنها ليست قلقة من كون المسلسل فورمات أمريكي ولا تجد فيه مشكلة على الإطلاق وخصوصاً أن موضوع هذا المسلسل نال إعجابها، مؤكدة أنه لا توجد مشكلة في مسلسلات الفورمات، المهم في الأمر الموضوع الجيد المكتوب بشكل مميز، مؤكدة أن الأعمال الجيدة تحقق النجاح مع الناس، وليس من الضروري أن ينظر للأعمال الفنية