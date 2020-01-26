10 مهام للحكومة في ملف التنمية الاقتصادية

وزيرة التخطيط: انجزنا في الملفات التي أوكلت إلينا، ولدينا الآن عدة مهام للوزارة في ملف التنمية الاقتصادية، منها تنفيذ رؤية مصر 2030، ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

عقب تحديد السيد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020 والذي تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية وتم بذل جهودًا كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.

وتابعت السعيد، أن الوزارة تم تكليفها الآن بملف آخر بالغ الأهمية والخاص بالتنمية الاقتصادية مؤكدة أنه بعد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية فإننا نسعى إلى المحافظة على استدامة النمو بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج.وأوضحت السعيد، أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة