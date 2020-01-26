جريمة

التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
جثة
جثة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلى بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح نارى، وطلبا منهما مبلغ مالي فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
أطلق أحد المتهمين أعيرة نارية مُحدثاً إصابة السائق التى أودت بحياته، واستوليا منهما على مبلغ مالى و3 هواتف محمولة ولاذا بالهرب.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شخصان– أحدهما سبق اتهامه فى قضية سرقة - مقيمان بدائرة
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جثة-فتاة

الدرس خلص.. مدرس يمزق زوجته في الغربية

لم يكان صباح اليوم الأحد كسابقيه لأهالي مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، استيقظ الجميع على جريمة أسرية بطلها مدرس بمدرسة ثانوي صناعي، أعلن نهاية "الدرس" بشكل دموي واضعا نهاية تلك الزيجة التي وصلت محطتها الأخيرة بطريقة مؤسفة بعدما تخلص من زوجته ورفيقة دربه مسددا لجسدها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال قبل أن تكتشف الشرطة أمره، ويلقي ضباط وحدة مباحث القسم -التابع له جغرافيا- القبض عليه واقتياده مكبل اليدين بـ"كلبش" حديد إلى ديوان القسم للتحقيق.
إطلاق-نار (3)

مزارع يمطر حماته وجنينها بالرصاص أمام زوجها بأسيوط

ألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على مزارع؛ لاتهامه بقتل ربة منزل حامل في شهرها السابع بقرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح؛ بسبب خلافهما على فرن بلدي ومنقولات، فأطلق عليها النار من سلاحه فأرداها قتيلة في الحال، وذلك بعد تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى الأيمان العام، باستقبال جثة "س. ح. ع"، ربة منزل؛ إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
طعنات-سكين-جريمة

«معايا فيديوهات لأختك»..سر انتقام عامل من جاره المسن

"معايا 5 فيديوهات شمال لأختك.. هات فلوس علشان تاخدهم من غير فضيحة" لم يدر الرجل العجوز بما سيكون في انتظاره فور نطقه بتلك الكلمات الصادمة على مسامع جاره الشاب طاعنا في شرف شقيقته، استشاط معها الأخير غضبا، أشهر سلاحه الأبيض "مطواه" وشرع في قتل الرجل الستيني إلا أن سرعة تدخل المارة كتب له عمر جديد، أسرع الأهالي بنقله إلى أقرب مستشفى، وخضع للعناية الطبية الفائقة على يد أطباء قسم الاستقبال قبل إيداعه غرفة العناية المركزية تحت الملاحظة لحين استقرار حالته.
السجون (1)

الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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جثة-طفلة

من الطالبية للبدرشين..رحلة الشرطة لحل لغز مقتل مقاول

"أخويا خرج ومارجعش" بهذه الكلمات أبلغ مقاول ثلاثيني عن اختفاء شقيقه "حسن" الذي يصغره بنحو 3 سنوات، مشيرا إلى أنه غادر المنزل بمنطقة الطالبية مستقلا دراجته النارية وعدم عودتها منذ ذلك الحين ، ومحاولته الوصول إلى مكانه عبر الهاتف دون أن يتلقى رد، الأمر الذي استلزم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى من ضباط الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي بمشاركة ضباط فرقة العمرانية والطالبية.
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بسبب فردة شراب.. أب يضرب ابنته حتى الموت بمدينة نصر

تجرد من كل معاني الأنسانية وتلاشت من قلبه الرحمة واعتدى على طفلته صاحبة الـ14 عامًا بالضرب بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" حتى الموت. قسم أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة على يد والدها، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين وجود أثار تعذيب بجسد المجني عليها، فيما تمكن رجال المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة في لحظة غضب إذ فقد أعصابه بعد رفض المجني عليها البحث على "شراب الحذاء" الخاص به.
طعنات-سكين-جريمة

«عتاب وجثة».. ليلة مقتل طالب على يد «ديلر القطامية»

كعادته لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني طالب المعهد العالي للعلوم أن عتاب وجهه لـ "عمرو" بسبب بيع المخدرات بالقرب من منزله في القطامية ومضايقة الفتيات سينهي حياته، إذ نشبت مشاجرة بينهما في الصباح حتى تدخل البعض من الجيران بفض المشاجرة، اعتقد "محمد" أن الأمر أنتهى ولكن "عمرو" عاد في المساء لينتقم من الشاب بعدما استعان بوالده وشقيقه يوسف، واعتدى على الطالب بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالساق اليمني تسببت في وفاته وعدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده.
جثة (3)

«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
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