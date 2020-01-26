التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م

جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلى بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح نارى، وطلبا منهما مبلغ مالي فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.

أطلق أحد المتهمين أعيرة نارية مُحدثاً إصابة السائق التى أودت بحياته، واستوليا منهما على مبلغ مالى و3 هواتف محمولة ولاذا بالهرب.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شخصان– أحدهما سبق اتهامه فى قضية سرقة - مقيمان بدائرة



أطلق أحد المتهمين أعيرة نارية مُحدثاً إصابة السائق التى أودت بحياته، واستوليا منهما على مبلغ مالى و3 هواتف محمولة ولاذا بالهرب.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شخصان– أحدهما سبق اتهامه فى قضية سرقة - مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف)، وأمكن ضبطهما.



بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص في سرقات سائقى سيارات النقل باستخدام سلاح نارى، وقررا بقيامهما باستيقاف سيارة المجنى عليهما وحدوث مشاجرة بينهم على إثر مقاومتهما فقاما بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى مقتل السائق وإصابة التباع.



تم ضبط (2 بندقية آلية- طلقتين من ذات العيار - دراجة نارية بدون لوحات) المستخدمين في ارتكاب الواقعة والهواتف المحمولة المستولى عليها.







