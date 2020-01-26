«عربية النواب»: العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به

تحرير:أحمد جاد ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

مجلس النواب

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية الإماراتية وقد دارت المناقشات وتناولت العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.

وأكدت اللجنة، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية لمدى عمقها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة، والتنسيق المستمر على المستوى السياسي والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين لاسيما في ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة في العديد