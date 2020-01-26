«عربية النواب»: العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به
تحرير:أحمد جاد
٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
مجلس النواب
عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية الإماراتية وقد دارت المناقشات وتناولت العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.
وأكدت اللجنة، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية لمدى عمقها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة، والتنسيق المستمر على المستوى السياسي والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين لاسيما في ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة في العديد
وأكدت اللجنة، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية لمدى عمقها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة، والتنسيق المستمر على المستوى السياسي والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين لاسيما في ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة في العديد من الدول العربية إنما ينم عن الإدراك العميق لدولة الأمارات لأهمية الدور المصرى على الصعيدين العربي والأقليمي بل والدولي ايضاً وبالتالي فأنها تؤيد وتدعم مواقف مصر من مختلف القضايا.
ولفتت اللجنة إلى أنه فيما يخص التنسيق المستمر أمنيًا وعسكريًا في مواجهة الأرهاب والتطرف وقد أثمر ذلك على إجراء العديد من التدريبات العسكرية المشتركة برًا وبحرًا وجوًا، ولطالما أكد الرئيس السيسى اعتزاز مصر قيادةً وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الاصعدة، وتنميتها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب مع خصوصية هذه العلاقات وبما يخدم المصالح الأخوية المشتركة ومصالح المنطقة من أمن واستقرار وتنمية، والعمل على توسيع هذه العلاقات لتشمل مجالات جديدة لترسيخ التعاون بينهما.