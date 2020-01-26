«تشريعية النواب» تقر اتفاقا لشراء 1300 عربة سكة حديد جديدة

تحرير:أحمد جاد ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

قطار

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.

ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو».ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية