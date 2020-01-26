وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن استكمالا لمفاوضات «سد النهضة»

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

وزير الخارجية

توجَّه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة. يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 28 و29 يناير 2020، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي وقت سابق، صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن تضمن العناصر والمحددات الرئيسة للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار