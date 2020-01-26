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انخفاض سانت كاترين للصفر.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 22 ديسمبر 2019 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وزير-الماليه

وزير المالية أمام «النواب»: منظومة الضرائب ستكون مميكنة بنهاية 2020

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ضرورة تقديم حوافز لدافعي الضرائب لجذب المزيد من التحصيل ومنع التهرب الضريبي، مؤكدا أن هناك بعض الموظفين في مصلحة الضرائب غير مدربين بشكل جيد مما يدفع بعض الأشخاص إلى التهرب من دفع الضرائب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون النزاعات الضربية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
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لتحقيق الأمن والاستقرار.. السيسي يتسلم وسام «سان جورج» الألماني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وسام «سان جورج» الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر. ?وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم تسليم الوسام للرئيس من قِبَل هانز يواخيم، رئيس الوفد الألماني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «زيمبر أوبرنبال» بمدينة دريسدن الألمانية، والذي أشار إلى أن تقليد بوسام «سان جورج» لهذا العام جاء تقديرًا لجهوده الحثيثة في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في مصر في ظل محيط إقليمي مضطرب، فضلاً عن الدور الريادي في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية بأكملها، الأمر الذي عزز من مكانة مصر على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.
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طقس-برد-الشتاء (2)

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
طقس-برد-الشتاء (2)

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
طقس (3)

ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
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