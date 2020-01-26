انخفاض سانت كاترين للصفر.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة