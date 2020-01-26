جريمة

50 رجل إطفاء يخمدون حريق «عمارات العبور»

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أنقذت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم 12 بطريق صلاح سالم، وتمكن رجال الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة مصدر النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات السكنية، إذ دفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء تضم 50 رجل إطفاء وإنقاذ بري، نجحوا في إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح أو وقوع مصابين.
أول أمس الجمعة، اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون
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التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلي بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح ناري، وطلبا منهما مبلغًا ماليًّا، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
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الدرس خلص.. مدرس يمزق زوجته في الغربية

لم يكان صباح اليوم الأحد كسابقيه لأهالي مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، استيقظ الجميع على جريمة أسرية بطلها مدرس بمدرسة ثانوي صناعي، أعلن نهاية "الدرس" بشكل دموي واضعا نهاية تلك الزيجة التي وصلت محطتها الأخيرة بطريقة مؤسفة بعدما تخلص من زوجته ورفيقة دربه مسددا لجسدها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال قبل أن تكتشف الشرطة أمره، ويلقي ضباط وحدة مباحث القسم -التابع له جغرافيا- القبض عليه واقتياده مكبل اليدين بـ"كلبش" حديد إلى ديوان القسم للتحقيق.
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مزارع يمطر حماته وجنينها بالرصاص أمام زوجها بأسيوط

ألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على مزارع؛ لاتهامه بقتل ربة منزل حامل في شهرها السابع بقرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح؛ بسبب خلافهما على فرن بلدي ومنقولات، فأطلق عليها النار من سلاحه فأرداها قتيلة في الحال، وذلك بعد تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى الأيمان العام، باستقبال جثة "س. ح. ع"، ربة منزل؛ إثر إصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
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«معايا فيديوهات لأختك»..سر انتقام عامل من جاره المسن

"معايا 5 فيديوهات شمال لأختك.. هات فلوس علشان تاخدهم من غير فضيحة" لم يدر الرجل العجوز بما سيكون في انتظاره فور نطقه بتلك الكلمات الصادمة على مسامع جاره الشاب طاعنا في شرف شقيقته، استشاط معها الأخير غضبا، أشهر سلاحه الأبيض "مطواه" وشرع في قتل الرجل الستيني إلا أن سرعة تدخل المارة كتب له عمر جديد، أسرع الأهالي بنقله إلى أقرب مستشفى، وخضع للعناية الطبية الفائقة على يد أطباء قسم الاستقبال قبل إيداعه غرفة العناية المركزية تحت الملاحظة لحين استقرار حالته.
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«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
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حريق الفجر.. المطافئ تنقذ سكان فيصل من كارثة

اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون وقع كارثة محققة حال امتداد النيران إلى العقارات السكنية الملاصقة لجراج السيارات الذي تحول إلى كتلة نار في غضون فترة وجيزة.
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6 مصابين في سقوط شرفة عقار بروض الفرج

أصيب 6 أشخاص إثر سقوط شرفة شقة سكنية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن سقوط شرفة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مدعومين بلجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة.
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الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
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