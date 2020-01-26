50 رجل إطفاء يخمدون حريق «عمارات العبور»

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

حريق - أرشيفية

أنقذت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم 12 بطريق صلاح سالم، وتمكن رجال الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة مصدر النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات السكنية، إذ دفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء تضم 50 رجل إطفاء وإنقاذ بري، نجحوا في إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح أو وقوع مصابين.

أول أمس الجمعة، اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون