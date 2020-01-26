لتحقيق الأمن والاستقرار.. السيسي يتسلم وسام «سان جورج» الألماني

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م

السيسي مع الوفد الألماني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وسام «سان جورج» الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر. ?وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم تسليم الوسام للرئيس من قِبَل هانز يواخيم، رئيس الوفد الألماني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «زيمبر أوبرنبال» بمدينة دريسدن الألمانية، والذي أشار إلى أن تقليد بوسام «سان جورج» لهذا العام جاء تقديرًا لجهوده الحثيثة في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في مصر في ظل محيط إقليمي مضطرب، فضلاً عن الدور الريادي في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية بأكملها، الأمر الذي عزز من مكانة مصر على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

وأوضح راضي، أنه سبق وتم تقديم هذا الوسام من قبل لعدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار المسؤولين من بينهم ملكة السويد والرئيسين الروسي والروماني.وحرص الوفد الألماني في ذات السياق على الإشادة بجهود مصر الدؤوبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي كان لها أكبر الأثر على أمن واستقرار أوروبا، فضلاً عن الإعراب