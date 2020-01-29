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لماذا يتغير لون الشعر إلى الرمادي أو الأبيض؟

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م
تغير لون الشعر
تغير لون الشعر
مع التقدم بالعمر تظهر علينا بعض الأعراض المزعجة، فالبشرة تصبح باهتة، مع ظهور التجاعيد المزعجة، وفي هذه الحالة ينصح باستخدام كريمات غنية بالكولاجين، الذي يعزز من صحة البشرة، وبالنسبة للأمراض، البعض يظهر عليه أعراض الشيخوخة مبكرًا، أما الشعر، فيتغير لونه إلى اللون الأبيض أو الرمادي، لكن هل يحدث ذلك بسبب التقدم في العمر أم هناك أسباب وراثية؟ يوضح الباحثون أن الضغط النفسي يؤدي إلى تغير لون الشعر، وأن أجسامنا تتأثر بكل ما نشعر به، بحسب "timesofindia".
وتغير لون الشعر إلى الرمادي أو الأبيض، يعد واحدة من أكثر مشكلات الشعر التي يواجهها الكثيرون، وأوضحت الكثير من الدراسات أن الشعر الرمادي، الذي يظهر قبل أوانه يحدث بسبب الإجهاد. وكشفت دراسة حديثة قام بها فريق من جامعة هارفارد، أن الضغط النفسي له صلة بتغير لون الشعر، فالجهاز العصبي يتأثر بجميع العوامل
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