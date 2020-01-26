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وزير المالية أمام «النواب»: منظومة الضرائب ستكون مميكنة بنهاية 2020

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٢ م
وزير المالية
وزير المالية
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ضرورة تقديم حوافز لدافعي الضرائب لجذب المزيد من التحصيل ومنع التهرب الضريبي، مؤكدا أن هناك بعض الموظفين في مصلحة الضرائب غير مدربين بشكل جيد مما يدفع بعض الأشخاص إلى التهرب من دفع الضرائب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون النزاعات الضربية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال عبد العال: "إن هناك جهدًا مشكورًا من قبل موظفي الضرائب ولكن الوضع يحتاج إلى المزيد من التحرك لتحصيل أكبر قدر من أموال الدولة باعتبارها مصدرًا من مصادر الدولة الرئيسية"، مشددًا على ضرورة أن يعمل الموظفون بشكل حرفي أكبر.قال وزير المالية: "إن كافة إجراءات الضرائب بكافة قطاعاتها ستكون مميكنة بنهاية
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التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
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البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 22 ديسمبر 2019 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
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لتحقيق الأمن والاستقرار.. السيسي يتسلم وسام «سان جورج» الألماني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وسام «سان جورج» الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر. ?وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم تسليم الوسام للرئيس من قِبَل هانز يواخيم، رئيس الوفد الألماني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «زيمبر أوبرنبال» بمدينة دريسدن الألمانية، والذي أشار إلى أن تقليد بوسام «سان جورج» لهذا العام جاء تقديرًا لجهوده الحثيثة في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في مصر في ظل محيط إقليمي مضطرب، فضلاً عن الدور الريادي في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية بأكملها، الأمر الذي عزز من مكانة مصر على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.
طقس

انخفاض سانت كاترين للصفر.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
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«صناعة النواب»: السيسي يولي اهتماما بالصناعة وخصوصا في الصعيد

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب فرج عامر اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وخصوصا في مناطق الصعيد. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن مشكلة استيراد الخشب الحبيبى بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية في ذات الشأن.
وزير-الماليه

معيط: طرح قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية. وقال معيط، إنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات.
عبد الهادي القصبي

«تضامن البرلمان»: الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
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عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
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