وزير المالية أمام «النواب»: منظومة الضرائب ستكون مميكنة بنهاية 2020

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٢ م

وزير المالية

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ضرورة تقديم حوافز لدافعي الضرائب لجذب المزيد من التحصيل ومنع التهرب الضريبي، مؤكدا أن هناك بعض الموظفين في مصلحة الضرائب غير مدربين بشكل جيد مما يدفع بعض الأشخاص إلى التهرب من دفع الضرائب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون النزاعات الضربية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقال عبد العال: "إن هناك جهدًا مشكورًا من قبل موظفي الضرائب ولكن الوضع يحتاج إلى المزيد من التحرك لتحصيل أكبر قدر من أموال الدولة باعتبارها مصدرًا من مصادر الدولة الرئيسية"، مشددًا على ضرورة أن يعمل الموظفون بشكل حرفي أكبر.قال وزير المالية: "إن كافة إجراءات الضرائب بكافة قطاعاتها ستكون مميكنة بنهاية