هل تبيع فودافون العالمية حصتها بمصر لـ STC السعودية؟

فودافون مصر تعد كبرى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، بعدد عملاء يصل إلى 44 مليون عميل، وتتردد أنباء عن إمكانية استحواذ شركة STC السعودية على 55 % منها

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

فودافون مصر

بشكل مفاجئ ترددت أنباء خلال اليومين الماضيين حول وجود مفاوضات بين شركة فودافون العالمية وشركة STC السعودية لبيع حصة الأولى في السوق المصري، وهي الحصة التي تقدر بـ55% من شركة فودافون مصر، بينما الـ45 % الأخرى تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، يأتي ذلك في ظل عدم وجود أي ردود رسمية من شركة فودافون مصر، التي اكتفى مسئولوها برفض التعليق، مؤكدين أن القرار في هذه الصفقة في حال وجودها يعود إلى الشركة العالمية، دون تدخل الشركة في مصر، ولأنها تمثل إدارة فقط للشركة، وليست صاحبة قرار أو طرف في المفاوضات.

فودافون مصر تعد كبرى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، بعدد عملاء يصل إلى 44 مليون عميل. أما شركة الاتصالات السعودية "STC"، فهي الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، ومنذ تأسيسها كانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية، ويتوزع