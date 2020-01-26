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اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٩ م
أرشيفية
أرشيفية
نفذت طائرة ركاب إيرانية، خلال رحلة داخلية شمال البلاد، عملية هبوط اضطراري بعد اشتعال النيران فيها. وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الطائرة المدنية عادت إلى المدرج في مطار جرجان بمحافظة كلستان شمال إيران، فور الإقلاع إثر اندلاع النيران، من دون حدوث إصابات، لافتًا إلى أن أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الأحد خلال تنفيذ الطائرة رحلة من جرجان إلى طهران، حينما نشبت النيران في منظومة أحد المحركين، فيما تمكن الطيار من إعادة الطائرة إلى المدرج، مشيرة أن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولم يصب أحد منهم بأذى جراء الحادث، وفقًا لروسيا اليوم.
وفي وقت سابق، تحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران.وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.وأعلن زيلينسكي، على حسابه
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«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.
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أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.
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مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

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أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد، إصابة 20 شخصا على الأقل جراء انفجار قنابل يدوية في إقليم "خوست". ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم طالب منجال قوله: إن القنابل انفجرت خلال حفل زفاف كان مقاما الليلة الماضية في منطقة "أليشير"، مشيرا إلى أن الدوافع وراء الهجوم مازالت غير معروفة، إلا أن التحقيقات جارية للوقوع على ملابساته.
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بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قرار للحد من تحركات ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب، العسكرية تجاه إيران، مضيفة في تصريحات لها اليوم: «سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يومًا ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر»، وفقًا لما ذكرته دويتشيه فيله.
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ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.
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ظريف يُحذر ترامب: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديداته بضرب «52 موقعا إيرانيا»، بينها أماكن تاريخية، قائلا: «إن استهداف المواقع الثقافية هو جريمة حرب»، إذ كتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: «أن ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر"الاغتيالات الجبانة الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة»، حسبما نقلت سكاي نيوز.
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