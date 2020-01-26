اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٩ م

أرشيفية

نفذت طائرة ركاب إيرانية، خلال رحلة داخلية شمال البلاد، عملية هبوط اضطراري بعد اشتعال النيران فيها. وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الطائرة المدنية عادت إلى المدرج في مطار جرجان بمحافظة كلستان شمال إيران، فور الإقلاع إثر اندلاع النيران، من دون حدوث إصابات، لافتًا إلى أن أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الأحد خلال تنفيذ الطائرة رحلة من جرجان إلى طهران، حينما نشبت النيران في منظومة أحد المحركين، فيما تمكن الطيار من إعادة الطائرة إلى المدرج، مشيرة أن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولم يصب أحد منهم بأذى جراء الحادث، وفقًا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، تحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران.وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.وأعلن زيلينسكي، على حسابه