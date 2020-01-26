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الرئيس الجزائري يمنح تركيا قطعة أرض لبناء سفارة جديدة لأنقرة

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م
عبد المجيد تبون_أرشيفية
عبد المجيد تبون_أرشيفية
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث التعاون. وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: وافقت على منح قطعة أرض لبناء سفارة جديدة لأنقرة وفق طراز معماري تركي، مضيفًا: «اتفقت مع الرئيس أردوغان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت». من جهته أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان توقيع اتفاقية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري في الجزائر، اليوم الأحد،: «قررنا نقل تعاوننا بين تركيا والجزائر إلى أعلى المستويات عن طريق تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية»، مضيفًا: «نخطط لعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن».ولفت أردوغان إلى أنه اتفق مع الرئيس الجزائري
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