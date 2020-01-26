فرج عامر: صلاح محسن انتقل إلى سموحة

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

صلاح محسن

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن إتمام إجراءات استعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي لمدة ستة شهور تبدأ من يناير الجاري، وقال فرج عامر في تصريحات خاصة للتحرير: "صلاح محسن أصبح لاعبًا في سموحة بشكل رسمي من هذه اللحظة"، ونفى رئيس النادي السكندري كل ما تردد عن أن الصفقة كلفت سموحة مبلغ مليون و250 ألف جنيه، وأكد أن هذا الكلام غير صحيح رافضًا الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة، واكتفى فقط بالتأكيد على أنها تمت رسميًّا، وأن اللاعب سيتم قيده في القائمة خلال ساعات قليلة.

وفي نفس الصدد أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن الأطراف الثلاثة (سموحة- الأهلي- صلاح محسن) اتفقوا على عدم وجود بند أحقية بيع أو أولوية شراء في إشارة لعودة اللاعب مرة أخرى للأهلي الموسم المقبل. وسيمنح رحيل صلاح محسن عن الأهلي فرصة للأخير لقيد لاعب آخر في القائمة الإفريقية، حيث يمكن استبداله بعد أن قرر الاتحاد