رياضة

رسميًّا.. ميتشو مديرًا فنيًّا لمنتخب زامبيا

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م
ميتشو
ميتشو
أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التعاقد مع الصربي ميلوتين سيردويفتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة المنتخب الزامبي خلال الفترة المقبلة. وقال بيان الاتحاد الزامبي إن 60 مدربًا تقدموا للفوز بمنصب المدير الفني للمنتخب الشهير بـ"الرصاصات النحاسية" عقب إقالة الصربي يلوزيتش فاسيلين، تم تقليصهم إلى 13 قبل أن تصل القائمة النهائية إلى 3 مرشحين، وأخيرًا تم الاستقرار على ميتشو.
وأضاف البيان المنشور عبر فيسبوك أن الاختيار وقع على ميتشو في العشرين من شهر يناير الجاري، قبل رفعه إلى وزير الرياضة لاعتماده. ومن المنتظر أن يصل ميتشو إلى الأراضي الزامبية خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقد يمتد لعامين، كما سيضم جهازه مدربًا مساعدًا ومدرب حراس مرمى من اختياره. وتولى ميتشو قيادة الزمالك
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الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي، إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في الأسكندرية. وينتظر فريق الإسماعيلي، الفائز من مباراة الرجاء المغربى ومولودية الجزائر الجزائري، لمواجهة في الدور قبل النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
كارتيرون (3)

إسماعيل يوسف مثنيا على كارتيرون: «كسب الرهان»

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لن يقف أمام مستقبل لاعبه مصطفى محمد إذا تلقى عرضا جيدا للرحيل، وشدد يوسف أن الزمالك سينافس على لقب الدوري إلى النهاية معترفا باتساع الفارق مع الأهلي. وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: "مصطفى سيكون شيئا كبيرا جدا في كرة القدم المصرية، لاعب لديه ثقة كبيرة بالنفس، الجميع يعقد عليه آمالا كبيرة أن يسير على خطى جمال عبد الحميد، ولقد بذل الغالي والنفيس ليصل إلى هذه المكانة، أمامه فترة أيضا يقدم فيها الكثير للزمالك. باعتقادي لو وصله عرض جيد في نهاية الموسم يليق به وبالنادي، لن يقف الفريق أمامه".
حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدى عيد، بينما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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