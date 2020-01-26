رسميًّا.. ميتشو مديرًا فنيًّا لمنتخب زامبيا

٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م

ميتشو

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التعاقد مع الصربي ميلوتين سيردويفتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة المنتخب الزامبي خلال الفترة المقبلة. وقال بيان الاتحاد الزامبي إن 60 مدربًا تقدموا للفوز بمنصب المدير الفني للمنتخب الشهير بـ"الرصاصات النحاسية" عقب إقالة الصربي يلوزيتش فاسيلين، تم تقليصهم إلى 13 قبل أن تصل القائمة النهائية إلى 3 مرشحين، وأخيرًا تم الاستقرار على ميتشو.

وأضاف البيان المنشور عبر فيسبوك أن الاختيار وقع على ميتشو في العشرين من شهر يناير الجاري، قبل رفعه إلى وزير الرياضة لاعتماده. ومن المنتظر أن يصل ميتشو إلى الأراضي الزامبية خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقد يمتد لعامين، كما سيضم جهازه مدربًا مساعدًا ومدرب حراس مرمى من اختياره. وتولى ميتشو قيادة الزمالك