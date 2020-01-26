نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م

الزمالك

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ويسعى فريق الزمالك للفوز على وادي دجلة، من أجل المنافسة على بطولة الدوري، فيما يسعى الغزلان لمواصلة صحوته في المسابقة المحلية، من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط. وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بشكل رسمي، بعد تعادل فريق بريميرو دي أوجوستو مع زيسكو يونايتد، بهدف لكل منهما،