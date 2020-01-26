المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

المقاولون العرب

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

فريق المقاولون سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 20، سجل سيف الدين الجزيري، هدف التقدم لذئاب الجبل، لكن ألغاه حكم اللقاء، بعد دفع اللاعب التونسي لمدافع طنطا سليمان عبدربه. وفي الدقيقة 29، افتتح المقاولون العرب، التسجيل عن طريق محمد سمير، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة، بتسديدة مرت من أمام الجميع، لتسكن

فريق المقاولون سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 20، سجل سيف الدين الجزيري، هدف التقدم لذئاب الجبل، لكن ألغاه حكم اللقاء، بعد دفع اللاعب التونسي لمدافع طنطا سليمان عبدربه.



وفي الدقيقة 29، افتتح المقاولون العرب، التسجيل عن طريق محمد سمير، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة، بتسديدة مرت من أمام الجميع، لتسكن الزاوية البعيدة لمرمى علي فرج حارس طنطا، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون، بهدف نظيف.



وفي الدقيقة 75، أضاف لويس إدواردو، الهدف الثاني للمقاولون العرب، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لعلي فرج، وشهدت الدقيقة 76، الظهور الأول لأيمن حفني الوافد الجديد إلى ذئاب الجبل، على سبيل الإعارة قادما من المقاصة.

