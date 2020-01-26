رياضة

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
فريق المقاولون سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 20، سجل سيف الدين الجزيري، هدف التقدم لذئاب الجبل، لكن ألغاه حكم اللقاء، بعد دفع اللاعب التونسي لمدافع طنطا سليمان عبدربه. وفي الدقيقة 29، افتتح المقاولون العرب، التسجيل عن طريق محمد سمير، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة، بتسديدة مرت من أمام الجميع، لتسكن
اقرأ المزيد
الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي، إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في الأسكندرية. وينتظر فريق الإسماعيلي، الفائز من مباراة الرجاء المغربى ومولودية الجزائر الجزائري، لمواجهة في الدور قبل النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
ميتشو

رسميًّا.. ميتشو مديرًا فنيًّا لمنتخب زامبيا

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التعاقد مع الصربي ميلوتين سيردويفتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة المنتخب الزامبي خلال الفترة المقبلة. وقال بيان الاتحاد الزامبي إن 60 مدربًا تقدموا للفوز بمنصب المدير الفني للمنتخب الشهير بـ"الرصاصات النحاسية" عقب إقالة الصربي يلوزيتش فاسيلين، تم تقليصهم إلى 13 قبل أن تصل القائمة النهائية إلى 3 مرشحين، وأخيرًا تم الاستقرار على ميتشو.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
سباستيان-ديسابر (2)

مدرب بيراميدز السابق على بعد خطوة من الإسماعيلي

يبدو أن الإسماعيلي يفضل العودة لمدربه القديم، بعدما تواصل مسئولوه مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي وضع شروطه من أجل قبول العودة لقيادة الدراويش، حيث طالب ديسابر برحيل الجهاز الفني الحالي، بقيادة أدهم السلحدار، مع حماية عمله من أي تدخلات من جانب الإدارة. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن المفاوضات مع ديسابر وصلت لمرحلة متقدمة، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون للمدرب الفرنسي.
الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]