مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في انفجار شمال سوريا

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م

انفجرت شاحنة مملوءة بالمتفجرات في مدينة أعزاز التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، فيما ذكرت مصادر سورية أنه تم نقل الجرحى للعلاج في تركيا، إذ قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عالج لها قبل قليل.

كانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، كان آخرها انفجار سيارة مفخخة في منطقة جامع الميتم وسط المدينة.وأدى الانفجار حينها إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية في المحلات التجارية، ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية، التي تدعمها أنقرة،