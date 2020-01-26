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مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في انفجار شمال سوريا

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م
انفجار_أرشيفة
انفجار_أرشيفة
انفجرت شاحنة مملوءة بالمتفجرات في مدينة أعزاز التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، فيما ذكرت مصادر سورية أنه تم نقل الجرحى للعلاج في تركيا، إذ قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عالج لها قبل قليل.
كانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، كان آخرها انفجار سيارة مفخخة في منطقة جامع الميتم وسط المدينة.وأدى الانفجار حينها إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية في المحلات التجارية، ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية، التي تدعمها أنقرة،
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«لا توجد إصابات».. سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في بغداد

سقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، إذ أشارت الخلية إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر. وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر أمني أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، وعلى إثرها أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة لمثل هكذا أوقات، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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لبنان لا يهدأ.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن

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«بعد إصابة 160 شخصا».. الهدوء يُسيطر على شوارع لبنان

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انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات شمالي شرق سوريا، مضيفة أن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلو مترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم.
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين في قصف صاروخي شمال سوريا

قال مصدر عسكري مطلع اليوم الأحد، إن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة، شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى، مضيفًا أن فصائل جبهة النصرة استهدفت بأكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، موضحًا أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية، وفقًا لروسيا اليوم.
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