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«لا توجد إصابات».. سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في بغداد

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م
انفجار_أرشيفة
انفجار_أرشيفة
سقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، إذ أشارت الخلية إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر. وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر أمني أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، وعلى إثرها أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة لمثل هكذا أوقات، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا.وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر
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الجيش العراقي

أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
انفجار-فى-العراق

قصف صاروخي يستهدف مقر الحكومة العراقية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا، أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف. وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
الجيش العراقي

الجيش العراقي: سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد

قال الجيش العراقي في بيان له مساء اليوم الأحد، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، وفقًا لما ذكرته رويترز. وكانت مصادر عراقية كانت قد أفادت في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.
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استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
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