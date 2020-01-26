«لا توجد إصابات».. سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في بغداد

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م

سقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، إذ أشارت الخلية إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر. وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر أمني أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، وعلى إثرها أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة لمثل هكذا أوقات، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا.وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر